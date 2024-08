Lo mejor de 'The Beatles', en Badajoz

"Un espectáculo de sensaciones que surge desde una misma emoción, la que une a millones de seres humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz y a navegar por sueños y sentimientos". Así lo resumen desde el teatro López de Ayala de Badajoz. "Nuestro mundo no sería igual sin Paul, John, George y Ringo, y sin su universo musical. Nada sería igual sin Beatles", añaden.

Por ello, dentro de su programación de verano, la terraza del López acogerá este viernes 9 de agosto el espectáculo Let it be - Musical Beatles. Empezará a sonar a partir de las 22.00 horas. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.

"Unidos en la leyenda que les hace clásicos junto a los clásicos, los cuatro músicos de Liverpool empiezan a sentir la proximidad de aquel cielo con diamantes que nunca fue real. Desgraciadamente para el mundo, John marchó primero, como lo hizo en el paso de cebra que les condujo al éxito, y le ha seguido John, dejando a este club de corazones solitarios huérfanos de su guitarra, de su niñez perpetua y de su dulzura", agregan los organizadores.