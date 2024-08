La obra de la segunda rotonda de Cerro Gordo se licitará a finales de este año

«Y la segunda rotonda de Cerro Gordo, ¿para cuándo?» Es la pregunta que se hacen los vecinos de esta barriada de Badajoz, que llevan más de una década a la espera de que se construya una nueva glorieta de acceso por la N-V (a la altura del centro de salud).

Aunque no se ha puesto fecha al inicio de las obras, los trámites siguen avanzando. A preguntas de este diario, la Delegación del Gobierno en Extremadura explicó que la redacción del proyecto ya ha concluido, supervisado y aprobado por los técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El siguiente paso es que la Dirección General de Carreteras le dé el visto bueno definitivo y licite los trabajos.

La Delegación del Gobierno no precisó plazo para la licitación de los trabajos, pero, según otras fuentes consultadas por este diario, la previsión es que las obras salgan a concurso a finales de este mismo año o principios de 2025.

Esta es la primera fecha en firme que se da para la construcción de la segunda rotonda de acceso a Cerro Gordo, que fue aprobada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en febrero de 2022, hace casi dos años y medio. La partida que se reservó entonces para esta actuación era de 8.00.000 euros.

En febrero de este año, el alcalde, Ignacio Gragera, y el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, mantuvieron una reunión en Madrid con el director de Carreteras, Juan Pedro Fernández, en la que, además de abordar el soterramiento de 850 metros de la conocida como autopista, las obras de urbanización del tramo final de la avenida Ricardo Carapeto-que ya han comenzado- y el carril bici entre Cerro Gordo y La Pilara, se habló de la segunda rotonda de acceso a la primera de estas dos barriadas.

Entonces, el compromiso del director general de Carreteras fue que se trataría de ejecutar «lo antes posible», pero sin ninguna fecha, al menos, que trascendiera a la opinión pública.

Cerro Gordo, que tiene más de 7.000 habitantes, dispone de una única glorieta para acceder desde todas las direcciones y una segunda entrada en forma de T, que solo permite entrar desde Badajoz y salir del barrio, pero no cuando se circula desde Talavera la Real, porque la línea es continua y los vehículos no pueden detenerse, puesto que no hay un tercer carril. Con ello, se obliga a los conductores a realizar todo el recorrido y dar la vuelta para poder llegar a la barriada.

La entrada en forma de T a Cerro Gordo -en el punto kilométrico 393,5- está a la altura del centro de salud, que también atiende a la Urbanización Golf Guadiana, cuyos vecinos no tienen más remedio ahora que dar un rodeo de varios kilómetros para llegar hasta las instalaciones sanitarias.

Quejas de usuarios del bus

También hay quejas por parte de los usuarios de la línea de autobús urbano de Villafranco del Guadiana y de Balboa y de los que desde hace un mes lo cogen para ir al aeropuerto, pues en el trayecto de regreso a Badajoz debe llegar hasta la rotonda de acceso a Cerro Gordo y deshacer de nuevo el camino para subir por la entrada del centro de salud, que es donde tiene la parada. Con la nueva glorieta, podrá hacerlo directamente y ahorrar tiempo.

El propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana reconoció que esta intersección en forma de T no resolvía de forma adecuada la movilidad en este entorno, motivo por el que decidió sustituirla por una nueva rotonda circular.

La nueva glorieta tendrá una calzada anular de 28 metros de radio exterior y dos carriles de 4 metros de anchura cada uno. Para mejorar la seguridad vial, también se ha diseñado una conexión para la reposición de un acceso en las inmediaciones de la glorieta, con el objetivo de garantizar la entrada a varias parcelas.

El proyecto se completa con la restitución de servicios, la señalización y balizamiento, así como la instalación de sistemas de contención de vehículos y drenajes.

La construcción de la segunda rotonda de acceso a Cerro Gordo es una vieja reivindicación de los vecinos y también del Ayuntamiento de Badajoz que, en repetidas ocasiones, ha reclamado al Gobierno Central que agilizara los trámites, pues la densidad poblacional y el flujo de vehículos hace necesaria esta entrada a la barriada.

El vecindario también tiene otra reivindicación pendiente sobre la mesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: la instalación de pantallas antirruido en el tramo de la A-5 próximo a la barriada (a entorno a un kilómetro) por las molestias que hay a causa del ruido del continuo paso de vehículo, un problema que se agrava durante los meses de verano, cuando las ventanas de las viviendas permanecen abiertas por las noches.