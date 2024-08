La nueva residencia para personas con autismo de Badajoz se empezará a construir en otoño

Tras salvar los últimos escollos urbanísticos, las obras de la futura residencia de apoyo extenso para personas con autismo que la Junta de Extremadura construirá en Badajoz ya tienen fecha de inicio: este otoño.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, después de que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) haya publicado este pasado lunes la aprobación de la modificación puntual, a través de un estudio de detalle, del Plan General Municipal, necesaria para que el proyecto siguiera adelante. La consejería volverá a solicitar la licencia de obras al ayuntamiento el próximo mes de septiembre, para que los trabajos puedan comenzar cuanto antes en la parcela de Huerta Rosales donde se levantará el edificio (junto a las instalaciones de Aexpainba y frente a la jefatura de la Policía Local).

Las obras se adjudicaron hace casi un año a la empresa Majoin por 4,6 millones de euros. Se trata de un recurso que la Asociación de Padres y Madres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) lleva reclamando y esperando desde hace dos décadas. Actualmente, por falta de espacio, solo dispone de 11 plazas residenciales en sus instalaciones del parque Bioclimático, un número insuficiente para cubrir la demanda de las familias.

De momento, la Consejería de Salud y Servicios Sociales no concreta cómo se gestionará la nueva residencia, pero se da por hecho que será Apnaba la que se encargue de este recurso. El plazo de ejecución es de dos años, por lo que, si no hay imprevistos, estará terminado en otoño de 2026.

El edificio, de tres alturas, se construirá en una parcela de 2.217 metros cuadrados que cedió la Diputación de Badajoz en la avenida Godofredo Ortega Muñoz, (esquinas con las calles José Alcoba y Arturo Barea) y dispondrá de 36 plazas (y otros tantos dormitorios individuales).

La institución provincial inicialmente cedió la parcela a Apnaba para que levantara la residencia, pero las dificultades de la asociación para obtener financiación obligaron a cambiar los planes y fue la Junta la que asumió su construcción. Para ello, fue necesario que la parcela se revertiera a la diputación y esta la pusiese a disposición del Gobierno regional.

Otra de apoyo limitado

Además de la residencia, las nuevas instalaciones acogerán el centro de día de Apnaba, un servicio concertado con la Administración regional, que también se ubica en el actual edificio del parque del Bioclimático. La propuesta de la asociación es que, cuando se quede libre la segunda planta, se destine a Residencia de Apoyo Limitado (RAL), es decir, para personas con autismo que tienen un elevado grado de autonomía.

«Estas plazas son necesarias, porque tenemos a cinco o seis usuarios que no podrían ir a la otra, pero su situación encajaría en un recurso como este», argumenta su presidente, Román Robles. Para ello, serían necesario firmar un concierto con la Junta de Extremadura.

«Hay que analizar las necesidades y planificar más centros para el futuro»

«¿Qué será de nuestros hijos cuándo no los podamos cuidar en casa o faltemos?». Esa es la «gran angustia» de los padres de personas con autismo y por eso es «fundamental y necesario» que desde la Administración se les garantice que habrá suficientes plazas residenciales para cubrir la demanda. Hace 20 años que la Asociación de Padres y Madres de Personas con Autismo de Badajoz (Apnaba) lleva luchando para contar con la nueva residencia de apoyo externo que la Junta de Extremadura va a construir en Badajoz. Están satisfechos de que, pese a las vicisitudes y la lentitud de los trámites, este proyecto vaya a ser realidad. Pero no es suficiente, hay lista de espera y sus aspiraciones van a más.

«Hay que analizar las necesidades y planificar más centros de este tipo para el futuro», defiende Román Robles, presidente de Apnaba desde su fundación hace 34 años. Por ello, reclama la puesta en marcha de un plan director por parte de la Junta de Extremadura, que, tras un estudio sobre las necesidades por comarcas, permita que se proyecten y se reflejen en los presupuestos nuevos recursos que garanticen que en el futuro todas las personas con autismo que lo necesiten puedan acceder a plazas residenciales o centros de día.

La prevalencia del autismo se ha disparado, posiblemente por el diagnóstico precoz, algo que no sucedía hace dos décadas. Solo en lo que va de año, en Apnaba se han diagnosticado 73 casos. Los avances en la atención temprana contrastan con los recursos para adultos. «Los niños que fueron diagnosticados hace 30 años ya son mayores y necesitan residencias», insiste Robles. En el centro de Educación Especial pueden permanecer hasta los 21 años y después pasan al centro de día o a residencias. Si no hay plazas y las familias ya no pueden ocuparse o ya no tienen, ¿qué va a pasar?», cuestiona Robles, quien destaca la importancia de que los poderes públicos se conciencien: «no es que nos hagan un favor, es una necesidad y una obligación», sentencia.