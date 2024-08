El reloj marca las 9.47 horas cuando de un pequeño altavoz apoyado sobre el césped aún húmedo comienza a salir una canción oriental. Dos hombres caminan por uno de los senderos cercanos y uno de ellos pregunta: «¿Qué hacen?». Su acompañante responde: «Es taichí, ¿no?». Como ellos, muchos otros ojos se posan en el pequeño grupo de mujeres que bajo la sombra del puente de la Universidad atienden las indicaciones de Sergio Daniel Opazo, el instructor de este durante este mes de agosto.

La escena se desarrolla en el parque del río Guadiana de la margen derecha. Con el único sonido de los aspersores, la voz del profesor y la música relajante sirven para entrar en la concentración deseada.

Esta clase de taichí es una de las actividades programadas dentro del Plan de Atención al Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Badajoz. Este verano, una vez a la semana, este grupo de mujeres acude al río.

Ellas practican este arte marcial por diversos motivos, uno de ellos conseguir mayor equilibrio y agilidad. Algo que avalan algunos estudios, que apuntan a que el riesgo de caídas se reduce hasta en un 43%.

«Llorar poco a poco»

«Cuando practico taichí me olvido de todos los problemas», dice Isabel Romero, 67 años, una de las alumnas. Cuando se jubiló hace tres comenzó a aprender esta disciplina. «Me apunté porque tras la muerte de mi hijo tuve un gran problema de tensión emocional», explica. Su trabajo en una asesoría le obligaba a estar con «la careta alegre» todo el día. Este deporte hace que conecte consigo misma y pueda desahogarse mejor: «Puedo ir llorando poco a poco y sanar por dentro», reconoce tomando aire hondo.

Confiesa que mucha de esa tensión emocional fue generada porque evitó durante años derrumbarse para que su hijo fallecido «no la viera mal», «porque no le gustaría».

«Me obligué a salir»

A menos de dos metros de ella, Joaquina González asiente con la cabeza como señal de complicidad con su compañera de vivencias. Ella perdió a su marido, a sus suegros y a su mascota en menos de 15 días. En 2020 se contagiaron por covid y no pudieron superar la enfermedad. Ella también estuvo muy mala, pero consiguió plantarle cara al coronavirus.

No fue fácil superar aquel capítulo: «Me obligué a salir a hacer este deporte y otras actividades más para no caer en un pozo», asegura esta pacense de 70 años. Fue entonces cuando se inició en la práctica de este deporte.

El taichí le aporta muchas cosas positivas a su vida. «Para mí significa equilibrio y psicomotricidad», cuenta. Pero no es la única: «También potencia mis relaciones sociales, favorece que conozca a otras mujeres, salgo de casa y me mantengo viva», afirma.

Además, poder conectar con su interior en el lugar en que lo hacen es «una suerte» para ella, «esto es un paraíso, tenemos una auténtica joya con este parque», asevera.

«Importantísimo no quedarse en casa»

«Es un gusto poder practicar este deporte en este entorno y con este aire tan puro», añade Mercedes Mata. Al principio pensó que iba a sentir vergüenza delante de la gente, pero como ella misma reconoce, «si te centras en lo que estás haciendo todo te da igual, te vas como nueva a casa».

Tiene 67 años, está jubilada desde hace tres y desde entonces practica este arte asiático. «Me uní porque es importantísimo no quedarse en casa, sino te anquilosas», explica esta exauxiliar de clínica. No quería que el tiempo pasara sobre ella sin ni siquiera darse cuenta, por ello no dudó ni un minuto en participar en todas las actividades que pudiera. Desde entonces tiene una larga lista de talleres: natación, gimnasia y baile, entre otros.

Mucha concentración

Aunque a simple vista pudiera parecer sencillo, esta es una disciplina que requiere de mucha coordinación. «Tienes que concentrarte mucho en la respiración y en los movimientos», dice Mata.

Esta pacense tiene muy claro que la actividad física le da muchos beneficios, por eso está «deseando que comience el curso, porque hay más actividades que en verano». Ella se siente «más activa» y confiesa que participa en tantos talleres para sentirse bien, además, «para transmitirle bienestar a mis hijos».

Mientras recoge la esterilla dice que se va a desayunar y después a caminar, «hasta la una del mediodía no me recojo».

Ramona Ramos es otra de las participantes que, al igual que Mercedes o Joaquina, multiplica las actividades en las que participa cada mañana. El día lo había comenzado a las 8.00 con una ruta senderista de una hora y media, después la clase de taichí y para finalizar la vuelta a su casa a varios kilómetros de distancia.

Ahora se estrenaba en este deporte y las sensaciones no pudieron ser mejores. «Practicaré este arte marcial hasta que mi cuerpo aguante, tengo mal las vértebras y eso quizás me limite». Pese a tener esos problemas en su espalda asegura: «Viene muy bien para estirar».

«El sillón no vale»

Cuenta que es una disciplina muy interesante y anima a todos a probarla. «Que pasen el menos tiempo posible en casa», recomienda. «Todo el mundo debería practicar este u otro deporte, porque el sillón no vale para nada. Este, en concreto, da mucha agilidad y es muy relajante», apunta Joaquina González. Y Mercedes Mata añade que esta disciplina «para su cuerpo y su mente es buenísimo». «Ya a partir de las diez de la noche quien quiera que se siente», dice.

Isabel Romero añade un beneficio extra a la práctica de este deporte: «La vida social se aumenta. Si un día tienes un bajón, tus propias compañeras tiran de ti para que no faltes, porque saben que esto te va a venir bien».