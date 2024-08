Ocho víctimas de violencia de género acceden a un empleo a través de la ONCE en Badajoz

«Durante años sufrí malos tratos en una casa cuartel. Las voces e insultos eran constantes, las agresiones también. Un día me tiró por unas escaleras. Ningún agente salió a prestarme ayuda nunca», relata María. Ella es una de las mujeres que ha recibido el soporte de la entidad Inserta de la Fundación ONCE en sus oficinas de la región. María no es su nombre real, quiere evitar que su agresor vuelva a localizarla una vez más.

Esta pacense logró escapar de la telaraña de maltrato en que vivía en un momento crítico para toda la sociedad, la pandemia. «Fue una desgracia para muchos, para mí supuso una liberación», asegura. Una vez que consiguió separarse físicamente de su agresor, lo denunció y le impusieron una orden de alejamiento para protegerla a ella y a sus hijos, uno de ellos menor de edad.

Esta no fue su primera relación tóxica. Años antes, el padre de sus hijos también ejerció la violencia sobre ella. «Por desgracias de la vida murió en un accidente de tráfico, me dio pena, pero lo sentí como si la vida me diera una segunda oportunidad», reconoce.

Segundo capítulo de violencia

Durante años estuvo centrada en el cuidado de sus hijos y desconfiaba de cualquier hombre que quería acercarse a ella. Años más tarde quiso rehacer su vida, «solo tenía 40 años». Conoció a su segunda pareja: «Como era un Guardia Civil, creí que me iba a proteger, me abrí completamente a él y me equivoqué», relata. Ese segundo capítulo de violencia de género fue el peor y el que más secuelas psíquicas y físicas le ha dejado.

«Cada mes acudo un par de veces al psicólogo porque lo necesito», cuenta. Sus cervicales también están muy dañadas a consecuencia del episodio que sufrió en las escaleras de la casa cuartel. En aquel momento, presa del miedo y creyendo que nadie podía ayudarla, no acudió a los servicios sanitarios. Según explica, «sin un informe de aquel momento no valoran estas lesiones como efectos del maltrato que sufrí».

Esta pacense afirma que hay días que no puede hacer nada por los dolores que le acarrean las lesiones en su espalda, pese a esto, «son mucho peores las secuelas psicológicas. Siempre me acompañarán», confiesa.

Problemas de ceguera

María llegó por primera vez a la entidad Inserta en 2018, solo como persona con discapacidad. «Tuve un accidente de tráfico que me causó un desprendimiento de retina, por ello, perdí la visión por el ojo izquierdo. Además, tengo muy poca visión por el derecho porque tengo cataratas en él», detalla.

Durante su primer contacto con la Fundación ONCE realizó varios cursos formativos que le «ayudaron mucho». Dos años más tarde, cuando se deshizo de las redes de su agresor se incorporó al programa Mujeres en Modo ON-VG.

Este proyecto trabaja con mujeres que sufren una discapacidad y son víctimas de la violencia de género. Esta línea de trabajo surgió hace cuatro años, cuando los profesionales que se dedican a la inserción laboral de mujeres con algún tipo de diversidad funcional detectaron que estos problemas de salud habían sido generados por la propia violencia sufrida.

Datos alarmantes

Concretamente, las macroencuestas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de 2015 y 2019 sacaron a la luz que el 40,4% de las mujeres con alguna discapacidad eran víctimas de violencia, de las cuales el 17,5% aseguraban que su situación médica era debida a las secuelas generadas por los episodios violentos.

Tras esta realidad, el equipo de Inserta se puso en marcha. Desde entonces han atendido en la región a más de 250 mujeres con el perfil indicado, de las cuales 132 ya han participado de los talleres y el ciclo de recuperación.

En su oficina de Badajoz fueron 30 mujeres las que acudieron para lograr una independencia laboral el pasado año, ocho de ellas consiguieron trabajo.

Hasta alcanzar esa meta deseada, las profesionales de Inserta trabajan de manera personalizada con cada una de las usuarias. A las oficinas todas llegan buscando una oportunidad laboral, pero en muchos casos, se desconoce el trasfondo de su realidad como víctimas del maltrato.

Trabajo constante

La primera de las fases que pasan en Inserta es una entrevista personal. «No hacemos un interrogatorio, se trata de una conversación muy fluida en la que no seguimos un guión preestablecido», explica Lourdes Cid, una de las trabajadoras de la entidad dependiente de la ONCE en la región.

En esta toma de contacto muchas mujeres no cuentan que han sido maltratadas, las trabajadoras van indagando y conociendo más detalles de sus vidas conforme avanzan sus encuentros. La experiencia les permite conocer su realidad con algunas preguntas clave: «Les podemos preguntar: ¿Con quién vives? o ¿Tu discapacidad es congénita o sobrevenida? A raíz de ahí surge la conversación en la mayoría de los casos, en otros no», detalla Cid.

«Pero no es fácil conseguir que confíen en nosotras y cuenten su realidad», continúa diciendo Miriam Barroso, trabajadora de esta oficina de empleo de la ONCE. «Al factor de la violencia hay que sumarle el de la discapacidad, por ello se aborda en muchos días, de manera paulatina», precisa.

Estas dos profesionales admiten que su trabajo es duro en muchas ocasiones. «Somos de carne y hueso y tenemos sensibilidad. Hubo una vez que, cuando terminamos una entrevista, tuvimos que irnos a caminar, en silencio, respirando hondo», cuenta Cid.

A través de muchas sesiones, estas trabajadoras y sus compañeros buscan empoderar a las mujeres desde diversos ámbitos. Tras el largo proceso, que ellas llaman ciclo de recuperación, en muchas ocasiones logran generar en sus usuarias las herramientas necesarias para la inserción laboral, otras veces no.

En ese punto, cuentan con la colaboración de muchos colectivos comprometidos en emplear a usuarias que salen de este programa. «Por suerte hay mucha implicación por la parte empresarial», afirma Cid. «Nos sentimos afortunados por la acogida y el trato que se nos da en toda la región», continúa Barroso.

Aunque dicen que su mayor logro es ver cómo las mujeres a las que atienden superan sus miedos y alzan la voz. Pese a saber que trabajan en la dirección indicada, recuerdan que el apoyo de todas las instituciones y empresas sigue siendo muy necesario.

Trabajo por hacer

Sueñan con que en un futuro cercano esa ayuda no haga falta: «Lo mejor sería que esta lacra no existiera», sentencia Barroso.

Principalmente, por evitar el sufrimiento de tantas mujeres que como María han visto su vida a los pies de un maltratador. Ella considera que hay mucho en lo que mejorar: «La sociedad aún no está preparada para ayudar a mujeres como yo», dice. Ha vivido en primera persona la incredulidad. También en el ámbito sanitario: «No se puede entender que el único apoyo que te dan cuando vas con una crisis nerviosa sea: póngase esta pastilla bajo la lengua y salga a caminar para distraerse. Hay mucho que mejorar».

María pensó mucho si dar o no su testimonio, el miedo la hizo dudar. Finalmente lo hizo para ayudar a otras mujeres que puedan estar en una situación similar: «Solo con que una mujer se dé cuenta de lo que le está ocurriendo y cambie su vida, ya habrá valido la pena hablar», dice al otro lado del teléfono.