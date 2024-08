50 años del accidente de autobús en Zaragoza con 9 extremeños fallecidos: "Mi mujer y yo volvimos a nacer ese día"

José Luis Real Carrillo celebra su cumpleaños dos veces al año: el 28 de enero, cuando vino al mundo, y el 13 de agosto, el día en que su mujer, Toni, y él «volvimos a nacer» tras sobrevivir al trágico accidente de autobús ocurrido en 1974 a pocos kilómetros de Zaragoza, en el que fallecieron 9 extremeños y otros 37 resultaron heridos. «Fue un milagro», asegura.

Ocurrió un martes y 13, como hoy, de hace 50 años. El matrimonio y su cuñado José eran tres de los pasajeros que habían iniciado el viaje en Badajoz con destino a Cataluña para visitar a los padres de la mujer, embarazada de 3 meses de su primer hijo. Se habían subido a la altura del bar Paco Oliva, en la avenida de Pardaleras, donde tenía la parada el autobús, No sabe con exactitud cuántos viajeros eran, pero el autobús «iba casi lleno». Con ellos viajaban otros extremeños que también iban a reencontrarse con sus familiares aprovechando las vacaciones de verano y emigrantes que regresaban a su lugar de residencia tras haber disfrutado de un descanso en su tierra.

José Luis recuerda entre sus compañeros de viaje a un matrimonio de San Roque, que llevaba «una nevera cargada de chorizos para sus hijos». Murieron ambos. También se acuerda de una dependienta de las extintas Galerías Preciados, que como ellos, fue afortunada y resultó ilesa. Y del conductor del autobús, que pertenecía a una empresa de Zalamea de la Serena. Los viajeros habían hecho ‘buenas migas’ con él y tras cenar ya pasado Madrid, los agasajó con una botella de anís y otra de coñac. El conductor, que no bebió, también pereció en el siniestro.

En la época, las carreteras eran «malas» y el trayecto se eternizaba. Se hacían muchas paradas para que los pasajeros comieran, fueran al baño y estiraran las piernas. Había tiempo de charlar con unos y otros y conocer algo de sus vidas. Faltaban algo más de 200 kilómetros para llegar a su destino cuando sucedió el accidente.

Eran alrededor de las dos de la madrugada cuando, a la altura de la localidad de La Muela, un camión cargado con fruta que regresaba a Almería invadió el carril contrario y chocó de manera frontal con el autobús.

Hacía apenas un minuto que José Luis había ocupado su asiento, pues hacía un rato que iba sobre el reposabrazos charlando con su cuñado, que tenía su sitio en la misma fila, pero al otro lado del pasillo. «Mi mujer me pidió que me sentara para poder tumbarse sobre mis rodillas y dormirse. Fue una bendición, porque en ese momento se produjo el accidente y no sé qué me habría pasado si llego a ir de pie», dice.

«Mi mujer me pidió que me sentara para poder tumbarse sobre mis rodillas y dormirse. Fue una bendición, porque en ese momento se produjo el accidente y no sé qué me habría pasado si llego a ir de pie» José Luis Real Carrillo

«Sonó como una bomba y todo estaba oscuro. Tuve que romper la ventanilla del autobús para salir y poder sacar a mi mujer», relata. El autobús quedó inclinado en la cuneta, en paralelo al camión. José Luis saltó al remolque donde llevaba la carga: eran melocotones. Aún recuerda la sensación de pisarlos.

Su mujer salió ilesa y él sufrió un golpe en el hombro. Su cuñado, que había ocupado el reposabrazos en lugar, se rompió la rodilla y estuvo convaleciente durante varias semanas en un hospital de Zaragoza. Para las nueve víctimas mortales, la vida se truncó en el kilómetro 290 de la N-II.

Tras poner a salvo a su mujer y asegurarse de que su cuñado estaba vivo, José Luis volvió a entrar varias veces en el autobús para ayudar a los heridos. «Todo estaba oscuro, todo el mundo gritaba... Fue espeluznante», cuenta.

Los minutos eran horas para ellos. «Todo nos parecía que tardaba mucho: las ambulancias, la Guardia Civil...». La única luz era la de los faros de los vehículos que circulaban por la carretera y se topaban con el accidente. Las víctimas que no habían sufrido heridas graves fueron incluso trasladadas a Zaragoza por muchos particulares en sus coches. Otros conductores, sin embargo, no pararon cuando, tras el brutal choque, los pasajeros les hacían señales para que se detuvieran.

«Todo nos parecía que tardaba mucho: las ambulancias, la Guardia Civil...» José Luis Real Carrillo

El tiempo se detuvo y no fueron verdaderamente conscientes de la tragedia hasta horas después. Su mayor preocupación era el bebé. Tras pasar por el hospital y comprobar que no tenían lesiones graves, los llevaron en taxi hasta Santa Coloma de Gramanet, a la parada donde tenía que haber llegado el autobús. Con ellos iba la dependienta de Galerías Preciados. Sus familiares los estaban esperando. El telediario de la época y los periódicos se habían hecho eco de la noticia y la incertidumbre se apoderó de quienes esperaban la visita de sus seres queridos. Nunca supieron a ciencia cierta cuál fue la causa del brutal choque. «Decían que el conductor del camión se durmió, pero no lo sabemos con seguridad».

También en Badajoz, los padres de José Luis, se habían enterado a través de un conocido. «Mi madre se puso fatal, no se creía que estábamos bien, aunque le dijera por teléfono que afortunadamente no nos había pasado nada». Por eso, después de acudir a otro hospital para que volvieran a chequear a su esposa y asegurarse de que el bebé que esperaban estaba bien, decidieron coger el avión a Madrid y desde allí regresar en tren a la capital pacense.

«Los primeros días sueñas con ello. A mi mujer le costó volver a subirse a un autobús y yo, que era visitador médico y tenía que viajar mucho, cada vez que me cruzaba con un camión, instintivamente levantaba el pie del acelerador», explica.

A mi mujer le costó volver a subirse a un autobús y yo, que era visitador médico y tenía que viajar mucho, cada vez que me cruzaba con un camión, instintivamente levantaba el pie del acelerador» José Luis Real Carrillo

Poco a poco fueron superando la tragedia y el miedo. José Luis reconoce que, aunque no se olvida, «porque fue algo tremendo», con el paso de los años lo recuerda como «una película». Asegura que ni siquiera le ha contado esta historia a sus nietos. «Hay que pasar página, porque la vida sigue, aunque ese viaje cambió la de muchas familias para siempre», lamenta.