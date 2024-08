Vecinos de la plaza Virgen de la Victoria: «Los okupas son los dueños del parque»

«Hay veces que hay mantas y cartones en los juegos infantiles durante una semana y nadie los retira. Se ven perfectamente, pero no se los llevan». Es la queja de un vecino de la plaza Virgen de la Victoria, frente a la estación de autobuses de Badajoz, donde, pese a las denuncias de los residentes, persisten los problemas de limpieza y seguridad debido a las personas que utilizan este espacio de ocio para pasar parte del día y dormir.

«Los okupas se han hecho los dueños del parque», lamentan los vecinos, que continúan soportando la suciedad y malos olores «sin que nadie haga nada», critican. «El ayuntamiento dice que está todo correcto, pero no es así: hay una desidia y una dejadez absoluta», reprochan.

Una vez más, exigen vigilancia de las policías Local y Nacional en este entorno para ejercer «presión» sobre quienes se saltan a la torera las ordenanzas municipales y actúan con impunidad. «No hay presencia policial y campan a sus anchas», aseguran los afectados.

Una persona duerme en un banco. / LA CRÓNICA

Hay niños que van a jugar y se tienen que marchar, porque en los juegos infantiles hay restos de comida, bebidas, colillas y cartones, además de orines. «El hedor con el calor es insoportable», dicen los usuarios.

A diario, según explican los vecinos, hay personas merodeando por el entorno, que piden dinero a los transeúntes o a quienes se encuentran en los veladores de los numerosos bares de la zona. «Hemos enviado fotografías y vídeos a varios concejales del ayuntamiento, pero hacen caso omiso... No sé si están esperando que nos cansemos...», se pregunta uno de ellos.

Impunidad y miedo

En el vecindario hay temor a pasar por la zona por la noche, una sensación que se agrava por la falta de iluminación en algunas zonas, ya que no se han podado los árboles y tapan la luz de las farolas. «Al estar todo oscuro, la impunidad es aún mayor y tenemos miedos por nuestros hijos», reconocen.

«Ha habido veces que han entrado en los portales de los edificios, en los garajes, en los ascensores y hasta se han encontrado a alguna persona durmiendo en un descansillo de la escalera», afirma.

Los afectados critican que no se ponga remedio a un problema que se ha cronificado, pues no se trata de una situación «puntual», sino que se mantiene en el tiempo y que está haciendo que el entorno de la estación de autobuses esté «cogiendo mala fama».

«Alguien se va a coger algún día la justicia por su mano, porque la gente está muy harta», alerta un residente.

Hace más de un año que el ayuntamiento anunció la renovación completa de los juegos infantiles del parque de la Victoria, pero los vecinos se quejan de que siguen a la espera. «No nos han dado ninguna fecha». A su juicio, esta actuación es urgente y no se debe quedar únicamente en la reforma del área infantil, sino que tiene que acompañarse de medidas para evitar que se conviertan en un refugio para personas sin hogar.

Sábanas y mantas en el interior de los juegos. / LA CRÓNICA

«Los juegos infantiles tienen que ser para jugar y los niños deben disfrutarlos en condiciones adecuadas. Si hay personas que no los respetan, hay que sancionarlas y vigilar que no lo hagan», señala una de las vecinas. Los okupas van y vienen. «Ahora hay gente nueva y cómo nadie les dice nada ni los incordian, pues ahí se quedan haciendo lo que les da la gana», se queja.

También el grupo municipal de Vox se hizo eco de las quejas vecinales por la falta de seguridad y salubridad de la zona y planteó, como solución, que se habilitara el albergue del Revellín de San Roque como centro de acogida para personas sin hogar, ya que el de Bravo Murillo suele estar «al completo».

Más limpieza

Según los vecinos, el uso que se hace del parque, donde las fuentes se utilizan como duchas, los bancos como camas y cualquier rincón como váter, requiere de una limpieza más en profundidad de la que se realiza actualmente. «No vale solo con barrer o echar agua, hay que desinfectar y refregar», piden.

Al problema de la suciedad añaden la pésima situación en la que se encuentra el alcantarillado en esta zona. Según explican, están taponados y, no solo no tragan el agua cuando llueve, sino que en los garajes comunitarios que hay bajo el parque se genera un vapor «que empaña hasta los cristales». No es un problema nuevo, pero tampoco se ha dado solución hasta la fecha pese a las reiteradas quejas de los afectados. «Aquí no se invierte desde hace años», lamentan en el vecindario.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz, a preguntas de este diario sobre la denuncia de los vecinos, recordó que la renovación de este parque infantil se incluyó en el último Plan de Impulso y aseguró que el expediente se está tramitando en estos momentos. «Se publicará próximamente en la plataforma de contratación, junto al resto de parques infantiles que se van a renovar», explicaron fuentes municipales.

Con respecto a la vigilancia, desde el consistorio defendieron que «se ha incrementado» la presencia policial en la zona y que «se actúa cada vez que hay una incidencia».