Alba Gabardino, la pacense que quiere ser la más guapa de España

A Alba Gabardino Píriz (Badajoz, 1997) se la conoce en Badajoz como 'la niña de los Sancha'. Desde hace años posa luciendo las prendas que estos dos diseñadores y folkloristas crean y venden en la ciudad, algo que le ha abierto las puertas del mundo de la moda.

Esta joven nació en la ciudad y quiere dedicarse al mundo de la estética, para lo que se ha formado. Mientras tanto, participa en certámenes de belleza. Ahora será la representante extremeña en Miss Universo España -el antiguo Miss España-. Este concurso se celebrará en Tenerife del 5 al 12 de septiembre. «Me quise presentar el año pasado pero no pude porque tenía en vigor un contrato con otro certamen. Este era mi año, así que 'palante'».

Gabardino se presenta a un certamen diverso donde hay mujeres de todas las edades. «La representante de Cantabria es una mujer transexual de 59 años. Hay muchas de entre 30 y 35 años que son madres, por ejemplo». Ella, eso sí, aboga por la belleza natural en las concursantes de este tipo de competencias. «Soy la única que no tiene ninguna operación estética. Me gusta que el certamen sea diverso y que haya gente de todas las edades, pero también quiero que sea realista en cuanto a las operaciones. Es un certamen de belleza, en mi opinión hay que llevar belleza natural. Lo operado no es real». Para llegar en plenitud al concurso, la joven tiene un plan de entrenamiento con un entrenador personal de Salvatierra de los Barros, una dieta «y veo muchos vídeos para prepararme con ayuda de gente de Badajoz».

La defensora de las tradiciones

Gabardino se presenta a esta edición de la mano de diseñadores extremeños. Ella, que comenzó siendo cara de los Sancha, no les olvida en su nueva aventura. A ellos dos se suman Marcelo Trigo, de Calamonte, y Emma Prieto, de Plasencia. «En mis fotos siempre aparezco con moda extremeña porque gracias a ella se me han abierto muchas posibilidades en desfiles. Poca gente sabe los diseñadores que tenemos en Extremadura ni las prendas de ropa que tenemos y este es un buen momento para lucir moda de la región. A mí me gusta defender lo nuestro. Si represento a Extremadura, ¿por qué voy a vestir de gente de Granada o de Sevilla?». En el concurso ya ha hecho valer su papel de 'defensora de las tradiciones'.

Asegura que «obviamente voy a por todas porque así hay que ir», aunque ve difícil alzarse con la corona. «Extremadura no cuenta con delegación. Yo sé que estoy entre las bien clasificadas, pero también sé que no tenemos muchas posibilidades de ganar. Ojalá quedemos en un buen puesto, ya sería un orgullo y estaría contenta».

Aun así, espera que este certamen le sirva de trampolín para cumplir su sueño: desfilar en la pasarela de moda flamenca de Sevilla, SIMOF. «Ojalá Doble Erre -la agencia de representación de modelos e influencers de Raquel Revuelta- se fije en mí y pueda desfilar en SIMOF. La moda flamenca y tradicional es lo mío». Gabardino hizo un casting para subirse a esta pasarela en el año 2022 pero «me echaron para atrás por no ser sevillana. A ver si el próximo enero puedo estar desfilando allí».

Cuando todo este aluvión pase, Alba Gabardino aspira a trabajar 'de lo suyo'. «La estética me encanta. A mí me gustaría, más adelante, trabajar en la estética en el ámbito de la moda».