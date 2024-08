Juan Seller: "Más que en la libertad de expresión, creo en el humor"

«Me he dado cuenta de que la terraza del López es el mejor sitio de Badajoz para tomar unas copas entre amigos». La terraza del teatro López de Ayala es el lugar que ha elegido Juan y Punto para celebrar su 25 aniversario, que cumple este año ejerciendo de cómico, «aunque en realidad serían 49, que son los que cumplo de vida», pues nació cómico.

Después de cinco lustros, ha llegado el momento en el que «quiero matar a Juan y Punto». Matarlo, sí, porque cree que el personaje «se ha comido» a Juan Seller (Badajoz, 1975), que ahora pretende «salir» y demostrar al mundo «que no soy un nombre, sino una persona». La gente por la calle ya no le llama Juanito, sino Juan y Punto. Con ‘El hombre que mató a Juan y Punto’ quiere hacer borrón y cuenta nueva. Hasta aquí ha llegado. Será su punto de inflexión.

Juan y Punto se subirá como Juan Seller el próximo jueves, 22 de agosto, al escenario de la terraza del López (22.00 horas) acompañado de parte de la banda 501, la fiesta que el cómico celebra desde hace tres ediciones para quienes fueron jóvenes en los 80 y los 90. La del López será otra fiesta. «Un jueves», con monólogo y música, hasta la una y media de la madrugada. El acceso cuesta 10 euros y se podrá reservar la entrada de la próxima 501, que se celebra el 16 de noviembre.

33 kilos menos

Ha adelgazado mucho. Ha habido cambios en su vida personal y todos lo llevan a reencontrarse con ‘Juanito’ Seller que, a diferencia de su alter ego, «no tiene pelos en la lengua, Juan y Punto se ha cortado siempre, entonces voy a improvisar mucho con el público, conozco a todo el mundo y puedo soltar cualquier cosa, nunca se sabe qué puede pasar». Nadie lo sabe. A lo mejor me llevan detenido».

Juan Seller cree «demasiado» en la libertad de expresión «siempre respetando a todo el mundo». «Más que en la libertad de expresión, creo en el humor», defiende, «porque la gente está cansada del buenismo éste de los últimos años, en los que no se puede hablar de tal o de cuál y yo quiero hablar de esos temas, de los que antiguamente se hablaba, antes sin respeto y ahora con respeto». Porque defiende que «sin comedia y sin cómicos con libertad de expresión no hay risa, y lo que busca un cómico es la risa, no busca molestar».

Va a improvisar. Si tuviese que repetir el espectáculo el viernes, no sería posible. «Imposible, no podría hacerlo». 25 años se dicen pronto. «Y estoy más joven ahora». Eso cree. «He perdido 33 kilos, como el médico, 33, y he cogido unos 20 de masa muscular», avisa.

Nueva imagen que requiere estrenar ‘outfit’. Siempre vestía de negro o blanco y negro. Eso se acabó. No adelanta cuál será su nueva indumentaria. Sólo menciona una falda escocesa. Lo del jueves no tiene marcha atrás. «Esto tenía que ocurrir, todo sucede por algo, yo quería pegar un cambio a mi carrera, voy a actuar en Badajoz para saber cómo anda el público, que sólo ve monólogos de fuera, no nos quieren a los cómicos de aquí». Quiere comprobar que no es así. «En Albacete dicen que todo lo de fuera es bueno y voy yo y les gusto». Será un experimento. «A partir de ahora será por donde irá mi carrera: lo que llevo haciendo toda la vida: hablar y bordear con el público, con un guion que irá cambiando». «Vamos a reírnos de todo». Es su apuesta.