Los jóvenes de Badajoz vuelan en el nuevo skatepark

En Badajoz, los sueños de "volar" sobre una tabla de skate, una bicicleta o un patín se han hecho realidad. Tras años de espera y peticiones la ciudad estrenó el pasado martes su primer skatepark al aire libre, ubicado en el parque del Río junto a las pistas deportivas entre el puente de la Universidad y el puente Real. El espacio cuenta con una superficie de 1.752 metros cuadrados y con elementos como un bowl, wallride o funbox. Esta nueva instalación deportiva reúne diariamente a decenas de jóvenes aficionados al skate, BMX y otras disciplinas urbanas.

Mario González, un joven de 16 años que lleva cuatro años practicando BMX, recuerda el emocionante momento en que se inauguró el skatepark: "El martes pasado un amigo me llamó diciendo que estaban quitando las vallas sobre las 10:30 horas. Estuvimos allí como media hora probando todo. Está muy bien, aunque tiene algún desperfecto, pero al menos ya tenemos un espacio para practicar lo que nos gusta en la calle". Anteriormente, Mario acudía a pedalear en el Centro Joven, donde se encuentran las únicas instalaciones interiores de skate de la ciudad.

Este parque llega después de años de demandas por parte de la comunidad skater. "Llevábamos mucho tiempo pidiendo un lugar como este", comenta Lucas Costa, de 15 años, quien patina desde que tenía tres. La pasión por la tabla lo hereda de su padre, expropietario de una tienda de skates. "Antes no nos quedaba otra que patinar por las calles, buscando sitios con suelo liso y escaleras, sobre todo íbamos al centro. Ahora, con el nuevo skatepark, tenemos nuestro espacio. Se junta mucha gente aquí, incluso quienes no patinan solo para vernos". Los trucos favoritos de Lucas con la tabla incluyen todo lo que sea deslizarse, especialmente por las barandillas y escaleras.

Este espacio no solo es un lugar para patinar o hacer BMX, también es un punto de encuentro para jóvenes con intereses comunes. Carlos Ceballos, skater de 14 años, destaca la importancia de la comunidad que se ha formado en torno al nuevo parque: "Lo mejor de todo es superarse. Empecé solo, pero luego me apunté a clases donde conocí a mis amigos. Todos hemos tenido caídas, pero cuando consigues dominar un truco, la sensación es increíble". Laura Muriel, amiga de Carlos, comenzó después de la cuarentena y lo que más valora también son los lazos que han surgido en su camino: "Lo que más me gusta es la gente que he conocido. Aunque los trucos dan miedo al principio, una vez que los logras, es genial".

Medidas de protección

Es necesario resaltar que al parque es apto para todo público pero con unas medidas de protección. Un cartel en la zona indica que los menores de 15 años deberán estar bajo supervisión de un adulto y que, además, deberán utilizar casco. Asimismo, los jóvenes skaters advierten: "Todos nos caemos todos los días. Si practicas con la tabla, que sepas que te tienes que caer".

La inversión ha sido de 209.412,38 euros y, a pesar de algunos comentarios sobre la falta de inclinación en las rampas o la ausencia de un cajón, el nuevo skatepark ha sido recibido con entusiasmo por los jóvenes. Para ellos, este espacio no solo representa un lugar para practicar su deporte favorito, sino también un símbolo de constancia y esfuerzo. Como dice Alfonso Márquez, de 14 años: "Con la frustración no haces nada, pero cuando consigues un truco parece que has ganado un Óscar. Y lo mejor es que tus amigos están ahí para celebrarlo contigo".

El skatepark del Parque del Río ya es una realidad. Y, quién sabe, tal vez de este surjan futuras leyendas del skate y BMX. Mientras tanto, los jóvenes de Badajoz ya tienen un lugar donde pueden "volar" al aire libre.