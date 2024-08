«El mejor lugar para la estatua de Carolina Coronado es el parque de Castelar». Beatriz Gallego, la restauradora a cargo del proyecto, no tiene dudas sobre la importancia de mantener la escultura en su ubicación original. Con una inversión de 6.000 euros, el Ayuntamiento de Badajoz dio comienzo este martes a la reestructuración de este monumento, que desde 1955 se erige dentro del estanque de los patos en el corazón del parque de Castelar.

La restauración no solo busca devolverle su «esencia», sino también «preservar el conjunto escultórico tal y como fue concebido por Antonio Juez», explica Gallego.

Actualmente, la estatua de Coronado ha sido desplazada dentro del estanque para facilitar las labores de limpieza y conservación. «La piedra caliza es muy porosa, es como una esponja. Todo lo que cae lo absorbe y lo penetra hasta lo más profundo», detalla Gallego. Durante el día de ayer la estatua fue impregnada por un líquido especial que, tras una noche de reposo, ha permitido eliminar organismos como «hongos y moho» de su superficie. «Este proceso es crucial para garantizar la durabilidad de la escultura», señala la restauradora.

La empresa Mármoles Sola, fundada en 1953, se ha encargado de esta «delicada» tarea bajo la dirección de Gallego, licenciada en Bellas Artes. En el proyecto trabajan cuatro personas.

Uno de los mayores desafíos ha sido la reconstrucción de la base de la estatua, originalmente realizada en ladrillo. «El pedestal que se hizo en su momento provocaba que estuviera vencida hacia atrás y al no estar sujeta en cualquier momento podría caer», comenta Gallego. Con la ayuda de un toro mecánico y una carretilla elevadora, el equipo ha levantado la escultura para reconstruir su base desde cero.

Balaustrada trasera

La restauración también incluye la recuperación de la balaustrada trasera que formaba parte del complejo escultórico. «Vamos a recrear todo el complejo. Lleva seis o siete palitos de barandilla biselados con un círculo en el centro, los hemos recuperado por una foto de 1955 a través de Facebook», añade la restauradora. La idea es que la estatua esté lista en tres o cuatro semanas, aunque el trabajo de limpieza requiere tiempo, y Gallego no escatima en detalles, utilizando incluso un cepillo de dientes para la limpieza para asegurar la preservación de la «delicada piedra caliza».

Una vez que la escultura esté completamente limpia, se aplicará un producto hidrofugante con nanopartículas que sellarán el poro de la piedra, protegiéndola en el futuro.

Sobre la ubicación de la estatua, Gallego es categórica: «La estatua tiene sentido porque está en este estanque». La restauradora argumenta que la escultura fue diseñada específicamente para integrarse en el entorno del parque, donde está protegida de factores dañinos como la polución de los coches y el vandalismo. «Si estuviera fuera, no hay Carolina, la estatua no duraría», afirma. Para Gallego, el entorno no solo protege a la escultura, sino que la embellece, dándole «sentido y relevancia dentro del parque».