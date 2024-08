Alertan de la superpoblación de gatos callejeros en Badajoz: «Es inabarcable»

Protectoras de animales y gestoras y voluntarios de colonias felinas se han puesto en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Badajoz. Alertan de la superpoblación de gatos y aseguran que el protocolo CER (captura, esterilización y retorno) para el control poblacional de estos felinos «no está siendo efectivo».

La ley dicta que la responsabilidad sobre los animales callejeros es competencia directa de los ayuntamientos. Específicamente, del área de Protección Animal. «En Badajoz no está siendo así», aseguran protectoras y gestoras de colonias de toda la ciudad. «Cansadas de darlo todo sin recibir respuesta», aseguran que el consistorio ha adoptado una postura de «nulo interés» por los gatos callejeros que cada año «se multiplican».

Badajoz cuenta actualmente con 105 colonias felinas, casi 30 más que el año pasado. Provi Fernández es gestora en tres de ellas, ubicadas en los barrios de Ciudad Jardín y Valdepasillas. «La situación es desbordante», señala. Tras más de cuatro años dedicándose «en cuerpo y alma» a los gatos de sus colonias, asegura necesitar apoyo económico y físico. «Una ayuda que corresponde ofrecer al ayuntamiento, que hace lo mínimo y les da igual», lamenta Provi.

El problema, como señala Sara Gutiérrez, gestora de otra colonia felina en la barriada de Llera, es que el método CER que implica la castración de los gatos no se lleva a cabo «regularmente», por lo que el resto del año surgen camadas indeseadas. «Como consecuencia, hemos visto morir muchos cachorros atropellados, desahuciados por las madres, por enfermedades o incluso por perros, malheridos», cuenta. Las gestoras y los voluntarios culpan de esta situación al consistorio, que dio comienzo a la campaña de castración este mes de julio, «en torno a nueve meses después» de la anterior. «Lógicamente, estas camadas se podían haber evitado si el método se llevase a cabo asiduamente. Las gatas se quedan preñadas tres veces al año, por lo que no es suficiente», indican.

Sara y Provi, gestoras de colonias felinas en Badajoz. / Andrés Rodríguez

Sara se vio en una situación desesperada cuando en junio de este año encontró a dos gatos, como detalla: «con la cara abierta». Por lo que cuenta, los felinos habrían tenido algún conflicto con la colonia y les provocó heridas de gravedad. «Me puse en contacto con la concejala de Protección Animal, Elena Salgado, para informarle y pareció interesada al principio. Luego, la cosa ya cambió». Sara relata que la edil adoptó una postura de pasividad, «desentendiéndose tan solo un día después». «Me dijo que llevásemos a los gatos a Clinivex (clínica veterinaria adjudicataria del servicio de protección animal en Badajoz), pero allí nos respondieron que no atendían a gatos callejeros. Al final tuve que ir con una voluntaria de Adana a curar a los animales con medicinas que compramos de nuestro bolsillo», narra Sara Gutiérrez.

Adana es la asociación responsable del método CER en Badajoz. Una de las coordinadoras, Raquel García-Hierro, coincide con las gestoras de colonias en que el tiempo que dura el protocolo «es más que insuficiente». «Está siendo inabarcable. Hay mucha problemática con el método CER. No vemos que el consistorio busque una alternativa», relata.

Tanto gestoras como voluntarios afirman que han intentado ponerse en contacto en numerables ocasiones con el ayuntamiento «sin obtener respuesta». «Notamos completa pasividad», indican voluntarios y asociaciones. Relatan que desde hace meses perciben «falta de interés» por los animales callejeros de parte del consistorio y de la concejala de la rama. «Les da totalmente igual. Intentamos ponernos en contacto y no sirve de nada».

No solo por escrito. La concejala del PSOE Silvia González afirma haber presentado a pleno «en múltiples ocasiones» preguntas al grupo popular sobre la falta de inversión en el control de colonias felinas. «También he cuestionado la falta de interés por solicitar fondos externos. Badajoz no es una ciudad amiga de los animales», afirma.

Gato callejero en Badajoz. / Andrés Rodríguez

Zonas más afectadas

María José Germán es abogada especializada en protección animal, además de voluntaria en la colonia felina de Gévora. Coincide en que los poblados son las zonas más afectadas por superpoblación de gatos.

Cada vez hay más presencia de gatos y por ello los voluntarios solicitan al ayuntamiento charlas de sensibilización en los barrios. Pero no solo perciben una «falta de concienciación ciudadana», tanto María Jesús Germán como la protectora Adana y Silvia González inciden en la «falta de formación» de la Policía Local de la ciudad. «Faltan protocolos de actuación», señala María Jesús. Por su parte, desde Adana indican que llevan «mucho tiempo» ofreciendo al consistorio formaciones gratuitas para los policías. Pero, como indican, «no hemos obtenido respuesta».

Problema de salud pública

Clara Calderón, responsable de la protectora Aldea indica que esta situación «descontrolada» es también perjudicial para los ciudadanos. «Nos afecta a todos. Nadie quiere animales que se puedan meter en las casas o en los coches para refugiarse, tampoco gatos enfermos cerca. No deja de ser un peligro de salud pública», explica.

Las gestoras reconocen el riesgo que supone para los ciudadanos la presencia «masiva» de colonias felinas. «Pueden provocar accidentes y perjudican a las personas», señala Provi Fernández.

La solución para todos los colectivos es «muy sencilla». Por una parte, la ampliación de tiempo del método CER. Por otra, el aumento del presupuesto, incluyendo a su vez, una partida para alimento y cobertura veterinaria.

Respuesta del consistorio

Desde el ayuntamiento aseguran que la concejala ha tenido reuniones constantes con las diferentes asociaciones y el contacto es permanente. Sobre el protocolo CER, dicen, «está contemplado en los nuevos presupuestos».