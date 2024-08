La autora de la escultura del Palacio de Congresos de Badajoz: "Para estar así, es mejor que la quiten"

Blanca Muñoz (Madrid, 1963) ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Grabado en 1999 y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 2019. Su obra ha sido expuesta en galerías e instituciones culturales de todo el mundo. Entre sus esculturas monumentales destacan el trío escultórico ‘Gorgonas’, la fuente ‘Lustral’, ‘Altiva’, ‘Talismán’y ‘Géminis’en Madrid, ‘Panta rei’ en Málaga; ‘Perseidas II’ en Bilbao y ‘Trinity’ en Washington. Esta afamada escultora es la autora de ‘Eclíptica’, la estructura de acero inoxidable ubicada delante del Palacio de Congresos de Badajoz. La creó en 2006 en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, pero desde hace cinco años permanece rodeada de vallas debido a los problemas de anclaje causados por los actos vandálicos.

La Junta de Extremadura, responsable de la escultura, no encuentra solución. Según los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, propusieron a la artista colocar «un pequeño seto, de 10 o 15 centímetros, para crear un perímetro psicológico», pero la escultora «continúa sin querer alterar su obra», por lo que «se mantendrán las vallas que hay actualmente por seguridad, al menos que la artista cambie de parecer». En declaraciones a este diario, Blanca Muñoz asegura desconocer que desde el gobierno extremeño le hayan ofrecido esta solución, al menos de manera directa. «Es la primera noticia que tengo de ese seto», afirma.

La artista ha querido explicar lo ocurrido «desde el principio». Cuando creó la escultura, la autora expresó que para que quedase bien anclada necesitaba colocar unas zapatas de hormigón, como cualquiera de sus estructuras en espacios públicos. «No me dejaron hacerlo desde el minuto uno, que si se estropeaba el suelo, que si el arquitecto, que si ellos y entonces les dije que no me podía responsabilizar de poner una escultura que no estuviese bien anclada, porque es la base para que perdure». Tan es así que asegura que «no he tenido jamás ningún problema con las esculturas que tengo en espacios públicos, nunca, salvo ésta». Todo se hizo a través de su representante en la galería para la que trabajaba. «Hicieron caso omiso» a su petición, asegura, a pesar de que «para mí era una necesidad, no es que fuera un capricho, si no te dejan anclar una estructura de esa envergadura».

Una rosa o una galaxia

En la escultura una de las varillas envuelve a las demás. Blanca Muñoz recuerda que la estructura está pensada a partir de la inclinación solar en el punto concreto en el que está ubicada, de manera que entre el 14 y el 17 de agosto (fechas en las que tuvieron lugar los fusilamientos en la plaza de toros vieja de Badajoz), el sol crea una sombra en el suelo con una imagen que se puede interpretar como una flor o una galaxia. La sombra se produce, por tanto, una vez al año y la estructura debe estar colocada de una manera para esa proyección.

Cada una de sus patas tiene un espárrago unido entre el suelo y la pieza, insuficiente para un espacio público, según la autora, que propuso que la varilla que circunda la obra necesitaba un bloque de hormigón con una pieza de acero inoxidable soldada dentro y otra fuera, para impedir que se mueva. Es verdad que para eso habría que levantar el suelo, pero entiende que puede hacerse y volver a colocar el pavimento como estaba «y ahí se acabarían los problemas».

La artista recuerda que a los pocos años la llamaron avisándola de los efectos del viento en la escultura. Ella no se lo creyó. Lo único que, en su opinión, podía haber ocurrido es que alguien había trepado en las varillas. «Y así ocurrió». Fue a arreglarla con el equipo que suele trabajar. Al poco tiempo recibió otra llamada e insistió en que la escultura debía anclarse «en condiciones». «Si no es así, para mi gusto lo mejor hoy en día es que la quiten».

Entiende Blanca Muñoz que se pueden buscar soluciones para proteger el patrimonio público. Pone el ejemplo del puente ideado en la fuente de la Cibeles para que el Real Madrid pueda seguir celebrando sus victorias deportivas en este lugar emblemático.

Apunta que las esculturas que tiene en la plaza de España de Madrid, «la gente tampoco las respeta, se suben, trepan y se hacen fotos, pero ahí hicimos una sujeción como se debe y la pieza no se va a caer nunca». Reconoce que la de Badajoz puede ser «más delicada» y que su experiencia de entonces no es la de ahora. «Pero es de acero inoxidable y si se hubiese anclado y cuidado, esa estructura no tendría ningún problema».

Pesadilla

«Yo no puedo estar con esta pesadilla, por una estructura que no se ha cuidado bien y que no me han dejado anclar como debe ser desde el principio», se lamenta esta escultora, que advierte de que su taller procede de otro país. En esta situación, su opinión es «que se desmonte la escultura, porque para que esté así, para mí es hasta vergonzoso». Además, después de tantos años, que el problema no se haya resuelto «para mí es una lacra, así de claro».

La única solución, insiste, es anclar la pieza como propuso inicialmente.

De llegar a un acuerdo, apunta que habría que volver a soldar la escultura, como ya se hizo en su día, «pero no voy a ocuparme de algo que no se cuida». Así, avisa de que si en lugar de vallas ponen setos «se lo van a saltar igual», porque además no es una zona verde, sino una plaza con pavimento. Según la autora, la solución pasa por revisar la escultura de forma integral, con el coste que conlleve «y que me dejen anclarla como es debido». «Si ellos quieren hacerlo bien, se arregla, si no, para chapuzas, que no cuenten conmigo».