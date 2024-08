Las guarderías públicas de Badajoz cubren el 75% de las plazas ofertadas

Los padres de los menores de tres años de la ciudad prefieren que sus hijos vayan a las guarderías privadas. Los datos ofrecidos por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional indican que el 25% de las plazas que se ofertan en las escuelas infantiles públicas de Badajoz no son cubiertas por ningún niño.

Son ocho los centros gestionados por la Junta de Extremadura en la ciudad y no todos ellos tienen la misma demanda. Cuatro de ellos alcanzan una cuota de ocupación de plazas que supera el 85%, según los datos registrados en el pasado curso.

Los más demandados

El centro Nuestra Señora de Botoa, situado en la avenida Padre Tacoronte, dispone de 70 puestos para menores de tres años y ocuparon 61 de ellos, lo que supone un 87.1% de ocupación.

Muy cerca de este porcentaje se encuentra la guardería de Los Diminutos, en Antonio Domínguez. Concretamente, en el pasado ejercicio cubrieron el 88,5% de las plazas que ofertaban.

Los dos centros que más demanda de puestos tuvieron en 2023 se ubican en el barrio de San Roque, ambos se encuentran en dos parcelas aledañas al instituto.

Uno de estos centros es Albayada, que cubrió 62 de las 68 que disponen, o lo que es lo mismo, el 91,1%. Rozando el completo finalizó la escuela infantil La Serena, solo quedó libre una de las 99 plazas que tienen. Este dato supone un 98,9% del total.

Las menos solicitadas

Por contra, las otras cuatro guarderías quedan muy lejos de estos datos. El centro Las Acacias, en La Luneta, solo cubre un 65,7% de las plazas. A pocas calles de distancia se encuentra la escuela infantil La Luneta, que cubre el 54,2% de las 70 plazas que disponen. 104 puestos vacantes tiene cada año la guardería Pepe Reyes, en el barrio de Cerro de Reyes, de ellas se ocupan 53, poco más de un 50,9% de lo que ofertan.

En Las 800 se localiza el centro infantil menos demandado de Badajoz, se trata de Pastores de Belén. Este tiene capacidad para 47 niños y, en 2023, solo se matricularon 23, un 48,9% de los posibles.

Los motivos

Los motivos que llevan a esta elección de centros son variados. Los padres de los niños menores de tres años afirman que la zona es un asunto clave a la hora de elegir el centro: «No elegiría nunca una de las guarderías de Las 800 porque me parece que están muy lejos de mi puesto de trabajo en San Roque, si no hubiera entrado en alguna de las dos públicas de esta zona hubiese ido a otra privada del barrio», dice Tamara Docampo madre de una niña que acude a la escuela infantil La Serena. Además, apunta que esta decisión se apoya en otros muchos motivos: «Yo prefería las guarderías públicas por las instalaciones, por los patios y por el espacio que tenían para los niños. También me gustan las actividades que tienen y las profesoras están más preparadas, bajo mi punto de vista», reconoce Docampos.

«Elijo la privada»

Frente al 25% de plazas que quedan libres en los centros públicos, la mayoría de las guarderías privadas registran el lleno absoluto o lo rozan.

Es el caso de Dulces Sueños, ubicado en la calle Rota, en el barrio de María Auxiliadora. «Cerramos el cupo en 40 niños, aunque podríamos acoger hasta 46, y nos quedan libres tres plazas», afirma Marta Jiménez, una de las directoras de este centro privado.

Según ella, los progenitores escogen centros privados, como el suyo, por dos motivos: «Por la flexibilidad de horarios que tenemos y por el trato personalizado que damos a cada niño», asevera. Un ejemplo de esta personalización reside en los periodos de adaptación, «se ajusta a lo que cada uno de ellos necesite», apunta.

A ellos también suma los periodos sin actividad de los centros públicos: «Los padres nos dicen que nos eligen porque la pública cierra en verano, en Navidad o Semana Santa», asegura.

En esta guardería trabajan cuatro profesionales, dos de ellas directoras y tienen tres aulas de distintas edades. «A nosotros los padres nos transmiten solo cosas positivas, sentencia esta profesional que con satisfacción lo justifica con la buena acogida que tiene su centro y las pocas plazas que quedan disponibles para el próximo curso.

Solicitud de escolarización

En el ámbito público, las escuelas infantiles de la Junta en Badajoz habían recibido hasta el mes de abril 183 solicitudes en total de las 624 disponibles. Si bien es cierto, la consejería asegura que los datos no pueden cambiar significativamente, puesto que el acceso a la Educación Infantil y la matriculación están permitidos en cualquier momento del curso escolar.