Un terremoto de magnitud 5,5 despierta a Badajoz

Un terremoto ha despertado a muchos pacenses en la mañana de este lunes. Según registra el Instituto Geográfico Nacional, a las 6.11 horas se producía un temblor de tierra a pocos kilómetros de la capital lusa. Concretamente este movimiento tenía su origen a 19 kilómetros de profundidad, por lo que sus efectos han sido menores.

Muy sentido en Badajoz

Pese a los 223 kilómetros de distancia que separan el punto en el que se ha generado el seísmo de la capital pacense muchos vecinos han sido los que lo han sentido.

Desde Antonio Domínguez, pasando por el Gurugú, La Paz, la barriada de Llera o Cerro Gordo, en todos los barrios de Badajoz se ha dejado sentir.

“Me ha cogido en el baño y se ha sentido bastante, temblaba todo. Me sonó una alarma en el móvil. ¡Qué susto!”, manifestaba Lurdes Pérez en la red social Facebook. Ella era una de las decenas de personas que comunicaba a través de esta plataforma cómo había sentido este suceso. “Mi hijo se ha asustado mucho” decía Marisol Antúnez, a lo que Mary Mangas respondía: “Mi sobrino, el pobre, llorando. Es que ha sonado todo”.

Precisamente, el sonido es lo que ha alertado a Joaquín Portillo que decía que “me despertó el sonido”. “Yo vivo en Ciudad Jardín, escuché el terremoto, pero no hubo temblor”, coincidía Manuel Parra. En la barriada de Llera, a Carmen Nevado la despertaba el seísmo. "Quedaban diez minutos para que me sonara el despertador pero ya me no ha hecho falta. Vaya forma de empezar el lunes".

Los perros también han sentido el movimiento de tierra. “A las 5:30 se despertó Zoe, mi perra, en el momento del terremoto todos los perros de la zona en la que vivo de San Roque ladraban. Cuando ha ocurrido todos se han calmado y mi perra se ha dormido. Es como si lo hubiera sentido antes de que ocurriera”, decía Débora Herrera.