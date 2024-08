Vecinos de Manuel Rojas Torres alertan del peligro al cruzar: "Algún día va a ocurrir una desgracia"

Más de un susto se ha llevado Patricia Montañez de 34 años. Vive en un edificio la Ronda Norte de San Roque en Badajoz desde hace 5 años con su marido y sus dos hijas pequeñas. Es vecina en la avenida Manuel Rojas Torres y testigo de un problema que afirma que siempre ha existido: la circulación de vehículos a alta velocidad. Patricia afirma que los coches "circulan excesivamente rápido y sin mirar", lo que convierte el cruce de los pasos de peatones en una auténtica odisea para los residentes debido al "riesgo constante de atropello".

La situación es particularmente alarmante durante el horario de salida escolar, cuando, según Patricia, el peligro es mayor. "Tengo una niña de 7 y otra de 4 años. Si de por sí debo tener mil ojos, imagina para pasar por aquí", comenta. Su marido relata incidentes del pasado en los que ha tenido que retroceder rápidamente para evitar ser atropellado por coches que, como dice, circulan a 80 kilómetros por hora en una avenida donde la velocidad máxima permitida es de 20 km/h. "No les da tiempo a parar y te llevas el susto tú", señala.

En agosto del año pasado se incorporaron a la ciudad 16 nuevos radares pedagógicos, uno de ellos al inicio del tramo de la avenida Manuel Rojas Torres. Estos radares tienen como objetivo concienciar a los conductores sobre los límites de velocidad, en línea con el nuevo Reglamento General de Circulación, que desde 2021 establece una reducción de la velocidad de 50 a 30 km/h en avenidas y a 20 km/h en pasos de peatones.

Sin embargo, vecinos como Patricia y su marido consideran insuficientes estas medidas y lamentan que en otras zonas de Badajoz, como el parque de la Legión o la plaza de Toros, se hayan implementado pasos de cebra elevados. Aunque en Manuel Rojas existan resaltos, aseguran que "es insuficiente".

Con el matrimonio coincide Ramiro, otro de los afectados. A pesar de que no vive en la propia avenida, reside desde "toda la vida" en San Roque y todas las mañanas pasea por Manuel Rojas Torres junto a su perrita. "Hay que ir con cuidado. Van a toda leche y cuesta mucho que paren. Ya ha habido sustos pero algún día ocurrirá una desgracia", advierte Ramiro. Otros muchos pacenses acuden a la avenida diariamente a caminar o incluso hacer deporte. Raquel sale a andar aprovechando el fresco de las primeras horas del día. Aunque ella transita poco por la zona también cruza con cuidado por los pasos de peatones: "Justo ahora he tenido que mirar un par de veces a ambos lados porque es verdad que cuesta que paren y no sabes cómo van a reaccionar", señala.

Ruido

Con motivo de la expansión de población en barrios como La Pilara o Cerro Gordo, el tráfico en la avenida Manuel Rojas se ha incrementado. La velocidad no es el único hándicap para los vecinos, que a la hora de dormir sienten vivir en medio "de una autovía". El ruido de los vehículos al circular, y especialmente a altas velocidades, les obliga a cerrar las ventanas para poder conciliar el sueño. "En invierno tiene un pase, pero en verano con el calor cerrar las ventanas es horrible", comparte Patricia Montañez.

Respuesta del consistorio

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que, aunque ya se han implementado resaltos en la calle, están dispuestos a atender cualquier petición oficial de los vecinos y estudiarla.