La recuperación del Cuarenta y 7, pendiente del seguro: "Una semana después del incendio, aún no podemos tocar nada"

Los propietarios del Cuarenta y 7 Gastrobar continúan sin poder comenzar con su recuperación una semana después del incendio. "No ha venido el perito en causa y, aún no podemos tocar nada", dice Kiko Borrego, uno de los socios. El lunes día 19, en torno a las 15.00, se dio el aviso a los bomberos. Un local del paseo fluvial estaba ardiendo. En tan solo media hora las llamas calcinaron casi la totalidad de la terraza de este negocio.

Sin conocer la causa

Entonces, los agentes de la Policía Científica realizaron las pesquisas oportunas para esclarecer el origen de las llamas, también ha pasado el perito de valoración del seguro. "Ahora falta que pase el perito en causa, que hará una investigación paralela a la de la Policía Nacional para determinar por qué se originó", afirma Borrego.

Pese a su insistencia, poco ha conseguido con la compañía aseguradora: "Dicen que vendrán el miércoles por la mañana desde Madrid".

Por el momento, la Policía Nacional no ha dado ningún detalle de la investigación que han desarrollado: "Desconocemos los datos de su informe y creemos que no tienen muy clara la causa del incendio", asevera Borrego.

A 2.400º centígrados

El hecho de no poder manipular nada en el interior del local hace que tampoco puedan valorar todos los daños que el fuego provocó en el interior del local. Si bien es cierto, las llamas no entraron en el mismo, "según la Policía, pudo haber entre 2.400 y 2.600 grados centígrados dentro. Eso ha provocado que todos los elementos de PVC, plástico y metacrilato se hayan deshecho y deformado", detalla este empresario. Por este mismo motivo, no se aventuran a cifrar los daños que este suceso ha generado. «Hay que valorarlo detenidamente, porque ahora cuando hemos podido entrar en el local, nos hemos dado cuenta de que la estimación que teníamos se queda muy corta», confiesa Borrego.

Además, dice que el sistema eléctrico se ha visto dañado y, por tanto, no pueden comprobar los ordenadores, las luces, las cámaras frigoríficas o el material sonido afectados, entre otros.

Aunque su «cabeza está trabajando sin parar», de momento no han podido acometer grandes avances: «Estamos gestionando el tema del mobiliario, la empresa de limpieza y reparación, pero hasta que no pase el perito no podemos comenzar», explica.

"Se aleja la temporada alta"

Por ello, han tenido que cancelar muchos eventos que tenían planificado para las primeras semanas de septiembre: "Había reservadas muchas mesas grandes, cumpleaños, pre bodas que hemos anulado porque no sabemos si llegaremos", declara. Para él y sus compañeros la primavera y el otoño suponen gran parte de los ingresos de todo el año, con las circunstancias que viven en estos momentos, cree que es muy difícil como se plantea este año: "Se aleja la posibilidad de llegar a abrir en nuestra temporada alta, en septiembre", dice Borrego.

"Cariño de todos"

Por el momento, desconocen cuánto tiempo será preciso para devolver a la vida a este local pacense, ya que dependen de otros factores que no pueden controlar los propietarios y, por tanto, cuándo podrán abrir. Algo que esperan muchos usuarios que han alentado a Kiko y a sus socios a través de llamadas, mensajes y a través de redes sociales. "La verdad es que hemos sentido el cariño de todos. Todos están deseando que abramos", cuenta.

Para él y sus hermanos, que también son socios, volver a la actividad tiene un valor añadido, por motivos familiares. "Elegimos el nombre Cuarenta y 7 Gastrobar porque mis padres tuvieron durante muchos años el bar 47", argumenta. Este negocio estaba a pocos metros del nuevo gastro bar, en la calle José Lanot, y era muy popular en la época.

Ese es su principal deseo, volver a abrir sus puertas "cuanto antes, para que nuestros empleados y nosotros tengamos la misma actividad que antes", dice Borrego.