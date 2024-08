La directora de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz: "Seremos un centro pionero"

La dirección, el profesorado, el resto de trabajadores y los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz confían a estas alturas en comenzar en octubre el curso en su nueva sede, habilitada en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara, donde dispondrán de 2.000 metros cuadrados, en lugar de los 750 que tienen en el Palacio de Godoy, edificio que comparten con la Escuela Oficial de Idiomas.

Agosto es mes de vacaciones, pero a la vuelta, en septiembre, la directora de la escuela, Ángela Cortés, cuenta con iniciar la mudanza, que empezaron a organizar en julio. Para la nueva sede se ha contratado nuevo mobiliario y maquinaria y además, se va a reaprovechar parte del existente. Ángela Cortés apunta que mucha de su maquinaria está desgastada y en malas condiciones, debido al uso de tantos años, aunque alguna se reutilizará con recambios. «Ya era necesaria maquinaria nueva, acorde con los nuevos tiempos, porque la tecnología avanza y queremos ofertársela a los alumnos». Se han solicitado sobre todo para las especialidades de talla, la escultura en metal, para diseño y moda y un horno nuevo para modelado en barro. «Con el nuevo equipamiento, la escuela será puntera, para ofrecer una enseñanza de calidad, que llevamos demandando mucho tiempo y estamos esperando, ya que suceda».

La directora desconoce cómo va la obra, hasta que no se incorporen. No descarta retrasos porque falte algún equipamiento, «pero espero y confío en que no tardemos mucho». No han tenido ocasión de entrar aún en el edificio, que sólo conocen por los planos. «La escuela evidentemente va a mejorar y será una mejora importante», defiende. «Nosotros estamos muy ilusionados».

"Hacinados en las clases"

En esta escuela se imparten ocho especialidades: Dibujo (I y II), Pintura al óleo, Colorido al agua, Modelado, Talla, Procedimiento escultórico con metal (Pemet), Joyería y Diseño y Moda. El último curso ha tenido 254 alumnos. En principio la ratio se va a mantener, pero en mejores condiciones, porque en su sede actual «estábamos casi hacinados en las clases». La nueva sede tiene un aula más, que se va a dedicar para la joyería, que no tenía un espacio específico. En algunas especialidades se quedan solicitantes fuera. Sobre todo en Diseño y Moda, en Joyería y en Modelado en Barro. Cuando hay más demandantes que plazas, se realizan exámenes de ingreso. Este año se han hecho en junio, en previsión de que septiembre será inhábil debido a la mudanza. «Queremos ofrecer una enseñanza de calidad y con los exámenes de ingreso intentamos buscar a los alumnos que tengan especial interés en esa especialidad». La directora sabe que les queda mucho trabajo por delante las próximas semanas. «Pero estamos muy ilusionados, tenemos ganas y no nos molesta», insiste.