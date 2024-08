El PSOE de Badajoz tacha de "inadmisible" que el Museo del Carnaval lleve 9 meses cerrado

Mañana jueves se cumplen nueve meses desde que cerró el Museo del Carnaval de Badajoz por un problema con la contratación del personal a través de la subvención que el ayuntamiento recibe de la Junta de Extremadura. Una situación (el cierre durante tanto tiempo), que el grupo municipal socialista tacha de "inadmisible". "Da vergüenza ajena que, tras nueve meses, ni el equipo del PP del ayuntamiento ni el de la Junta, hayan sido capaces de abrir el museo", critica el PSOE.

Según los socialistas, que estas instalaciones situadas en la avenida Ramón y Cajal sigan cerradas 273 días después "constata la poca importancia que da el alcalde a este museo a principal fiesta de la ciudad y demuestra que, tanto desde la Junta de Extremadura como desde el ayuntamiento, han sido unos incompetentes totales. No tienen defensa posible".

Ante este retraso, la concejala del PSOE Silvia González, da por hecho que el equipo municipal del PP trasladará a la opinión pública que "no han dejado de trabajar ni un solo día para reabrir"el Museo del Carnaval. "Dirán que son los trámites administrativos, pero eso significaría que los desconocen. Todo, menos admitir que son unos incompetentes y que les ha importado tanto como nada abrir cuanto antes el museo. No hay otra explicación posible que, por otra parte, nunca han dado a iniciativa propia. Y, por lo tanto, a la incapacidad de gestión se añade la falta de transparencia para dar aclaraciones a la ciudad de Badajoz sobre qué ocurre", critica.

50.000 euros

Fue hace casi dos meses, el 9 de julio, cuando el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, confirmó a este diario que el ayuntamiento ya tenía a su disposición los 50.000 euros de la Junta para reabrir este museo, 15.000 euros más de los que recibía del Gobierno regional anterior para contratar al personal. De nuevo estos contratos se vinculan a esta ayuda. En aquel momento, el concejal del PP no pudo dar fecha sobre su reapertura, si bien, ya se habían iniciado los trámites administrativos. El problema, según explicó Casablanca, es que estaba la bolsa de guías turísticos, que era de 2017, por lo que hay que sacar una nueva. Hoy, a raíz de la denuncia del PSOE, el equipo de gobierno reitera que están pendientes de los trámites administrativos de la contratación del personal para abrirlo de nuevo.

Para Silvia González: “cuando se abre un proceso administrativo hay que valorarlo todo, hay que actuar con inteligencia y no por inercia. Y saber, antes de que llegara la subvención de la Junta, si hay guías turísticos disponibles en la bolsa, eso es de primero de concejal. Es algo que se debía haber comprobado meses antes, pero donde no hay, no se puede pedir”.

La concejala también reprocha que en estos nueve meses no hayan intentado las dos administraciones gobernadas por el PP ponerse de acuerdo para no vincular la subvención de la Junta a los contratos del personal necesario para su funcionamiento. La apuesta de los socialistas pacenses es que el Museo del Carnaval de Badajoz pase a ser gestionado por la Junta de Extremadura e incorporado a su red de museos, como vienen proponiendo desde hace meses.