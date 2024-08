Los autobuses urbanos de Badajoz recuperan este domingo sus horarios de antes del verano

Los autobuses urbanos de Badajoz recuperan a partir de este domingo, 1 de septiembre, las frecuencias de paso y los itinerarios de antes del verano. Así lo ha confirmado este viernes el alcalde pacense, Ignacio Gragera, que también ha reconocido que ahora tienen que "valorar" cómo ha afectado esta medida a los usuarios, si el ahorro previsto compensa las molestias que se hayan podido causar, tras las quejas que se han producido en estos meses por el trastorno que les han causado los cambios.

La decisión se tomó por motivos económicos para adaptar el servicio público a la demanda, que se reduce en los meses estivales, fundamentalmente por la ausencia de universitarios, una vez que termina el curso.

Gragera ha reiterado que se trataba de "una prueba" y ha recordado que desde que se tomó la decisión se sabía que cuando comenzase septiembre "íbamos a volver a la normalidad. Ahora tendrán que valorar los datos que tienen de ocupación "y de las molestias que se han podido ocasionar" para así "tomar una decisión de cara al año que viene".

El alcalde ha apuntado que "el ahorro" que haya podido suponer esta decisión no es para la concesionaria del servicio, Tubasa, sino "para la ciudad", dado que el contrato prevé que las arcas municipales cubran el déficit de esta prestación. "La concesionaria lo que hace es cubrir un servicio a demanda de lo que le solicita el ayuntamiento". "Obviamente -ha señalado- menor actividad implica menor déficit y por tanto menor coste para la ciudad". Si bien, "tenemos que valorar si ese ahorro o esa adaptación de los horarios ha mejorado o no lo que pensábamos que era para mejorar la situación económica y financiera y si ha compensado o no los posibles perjuicios que haya podido causar a los vecinos".

El grupo municipal socialista criticó ayer esta medida y reclamó que no se vuelva a adoptar. En las próximas semanas, según ha dicho el alcalde, estudiarán cómo ha funcionado y tomarán una decisión para el próximo verano.

¿Cúales serán las frecuencias de paso?

Diez líneas han reducido este verano su frecuencia de paso. En muchas de ellas el tiempo de espera se duplicó, de manera que si en el horario habitual el usuario tenía que esperar media hora, en julio y agosto se ha ampliado a una hora.

La línea 2, que opera de lunes a sábado, volverá a tener una frecuencia de 30 minutos (pasó a 60 minutos).

La línea 3, que opera de lunes a viernes, recupera su frecuencia de 20 minutos (pasó a 60 minutos).

La línea 4, que circula de lunes a viernes pasa ahora cada 20 minutos y (la frecuencia ha sido de 40 minutos en verano). Los sábados, domingos y festivos no ha sufrido cambios.

La línea 5, de lunes a viernes pasará cada 15 minutos por la mañana y cada 20 por la tarde. En verano ha estado pasando cada 20 y 30 respectivamente. Sábados, domingos y festivos sin cambios.

La línea 6, de lunes a viernes vuelve a tener una frecuencia de 30 minutos, pues había pasado a 60. Sin cambios los sábados, domingos y festivos. Durante estos dos meses no ha estado llegando a ITA y retoma esta ruta.

La línea 7, de lunes a viernes recupera su frecuencia de 20 minutos por la mañana y de 30 por la tarde. Los sábados, domingos y festivos es de 60. Esta línea ha estado llegando a La Granadilla con una frecuencia de 30 minutos todos los días de la semana y había doblado su capacidad los sábados, domingos y festivos para reforzar el servicio para los que quisieran llegar a la piscina y las instalaciones deportivas.

La línea 9, de lunes a viernes vuelve a pasar cada 20 minutos, pues en verano su frecuencia ha sido de 30 minutos. Los sábados, domingos y festivos no sufrió cambios. En estos meses de verano, llegaba a la avenida Rui Nabeiro, entre las 11.00 y las 21.00 horas, para dar servicio a pasajeros que quisieran acudir a Lusiberia.

La línea 18, de lunes a viernes vuelve a tener una frecuencia de 20 minutos (pasó a 30). Los sábados, domingos y festivos no sufrirá cambios. Como la 9, ha estado llegando a la parada de Ifeba para Lusiberia.

La línea C2, de lunes a viernes recupera la frecuencia de 30 minutos todo el día, pues había pasado a 30 por la mañana y 60 por la tarde. Los domingos de mercadillo no ha habido cambios.

La línea M1 opera de lunes a viernes y recupera su frecuencia de 30 minutos (en verano se alargó a 60).

Como novedad, este verano la línea C1, los sábados, domingos y festivos ha estado llegando a La Granadilla de manera directa desde los barrios de la margen derecha, para acercarlos a la piscina municipal.