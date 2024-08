¿Eres fan de El Señor de los Anillos? Esta es la cita que no te puedes perder en Badajoz

Los seguidores de El Señor de los Anillos están de enhorabuena. Muchas son las actividades que se desarrollarán en Badajoz durante la Noche en Blanco, pero una de ellas está especialmente pensada para ellos.

Si eres uno de los muchos fans del universo creado por Tolkien, esta cita es para ti. 'The Lord Of The Rings. The String Quartet Tribute' es un concierto que tendrá lugar en la noche del 7 de septiembre: un viaje a través de las distintas bandas sonoras de las recreaciones audiovisuales relativas a esta historia. Todo con el grupo Busker String Quartet a las cuerdas.

Según explican sus propios creadores, el concierto repasará las canciones de las sagas, desde El Hobbit hasta Los anillos del poder pasando por El Señor de los Anillos.

Un lugar único

El recital, además, contará con la participación de artistas invitados -de los que todavía no se ha desvelado la identidad-.

Lo que sí se sabe es el horario, comenzará a las 22.00 horas, por lo que los interesados deberán acudir con tiempo para conseguir entrar. El lugar donde tendrá lugar este concierto es uno de los más bonitos de Badajoz, el espacio cultural Santa Catalina.