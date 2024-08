Perros con sonrisas perfectas

¿Quién dijo que las endodoncias eran solo para humanos? Este jueves en Badajoz un American Staffordshire Terrier pudo mantener su sonrisa, todo gracias a que la veterinaria Gloria Marabé le realizó con éxito la primera endodoncia llevada a cabo en la provincia. Marabé asegura que la salud bucodental de las mascotas «es tan importante como la nuestra» y que el cepillado es esencial para su bienestar.

Gloria es veterinaria desde 2009, ocho años después abrió su clínica ‘Marabé’. Especializada en odontología y cirugía maxilofacial en pequeños animales, se ha convertido en la primera de la provincia en obtener un posgrado en esta área por la Universidad Complutense de Madrid, el mayor reconocimiento en odontología veterinaria de España.

«El 90% de los cuidadores no le miran la boca a sus mascotas. Las enfermedades periodontales pueden llevar a problemas más graves como infecciones en la sangre». Según Marabé, signos como el sarro o problemas de encías pueden tener consecuencias significativas si no se detectan y tratan a tiempo. Los síntomas están claros, incluyen «mal aliento, dificultad para comer, o incluso la caída de dientes que no hay que normalizar a menos que se trate de cachorros», explica la veterinaria.

La elección de especializarse en odontología se debe a dos razones: primero, Gloria descubrió su pasión por esta área. Segundo, la veterinaria percibió un creciente interés de los cuidadores de mascotas por su salud dental. Según Gloria, «es tan importante como la nuestra, ya que por la boca entran nutrientes y también bacterias».

El cepillado

Al igual que en los humanos, en los perros el cepillado es una práctica de vital importancia a diario. Aunque las caries son menos frecuentes en los cánidos debido a las diferencias en el pH de su boca, los problemas como el sarro y los cálculos dentales son comunes.

En cuanto a los porcentajes, la veterinaria asegura que el 90% de los perros mayores de 12 años de su consulta tienen enfermedad periodontal en fase grave. Además, las razas pequeñas son más propensas este tipo de problemas debido a la composición de su saliva y la disposición de sus dientes.