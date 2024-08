García-Alix: "Es muy apasionante caminar solo por el museo vacío"

Habría que imaginarlo con su cámara, caminando por los amplios pasillos del Museo del Prado de Madrid, abierto solo para él, deteniéndose en los cuadros, en las esculturas, midiendo la altura y los brillos, componiendo, superponiendo, creando. Tres años duró el proceso. El reconocido fotógrafo Alberto García-Alix expone ahora parte de este trabajo en la iglesia de Santa Catalina de Badajoz, donde 'Fantasías en el Prado' permanecerá hasta noviembre. Diez semanas. La muestra se incluye dentro del programa Arteria Badajoz. Es la primera vez que García-Alix expone en esta ciudad y la primera vez que Santa Catalina acoge fotografías.

La exposición se inauguró este viernes. La iglesia estaba llena. 14 obras enmarcadas cuelgan de las paredes desacralizadas. Diez son de mediano o gran formato y otras cuatro, pequeñas. Reinterpretaciones de Goya, Velázquez, Rubens, ... entre transparencias y veladuras.

García-Alix ha estado tres días en Badajoz preparando la exposición. No podía faltar a la inauguración. No habló mucho. Lo suyo es la imagen. Explicó que las catorce fotos expuestas son parte de un cuerpo de trabajo formado por 70 imágenes, no sólo de pinturas, también de esculturas. Un trabajo realizado durante tres años en los que "entraba en el Museo del Prado por las noches durante tres horas, a veces tardaba un par de meses en volver, pero poco a poco fui consiguiendo un cuerpo de trabajo con el Prado".

Dos de las fotografías expuestas. / Andrés Rodríguez

Recordó las sensaciones de aquellos momentos. "Era muy apasionante caminar solo por el museo vacío, da cierto terror y además me sentía muy pretencioso".

Explicó que las fotos están realizadas con la técnica de la múltiple exposición y reconoció la complejidad de trabajar en este museo para poder sacarle partido, porque los cuadros están muy altos y suelen estar llenos de brillos, barnices y aceites. Otro problema era que "para hacerlo bien, tenía que estar a la altura de lo que quería fotografíar, los cuadros son grandes y están muy altos", comentó. Desveló que cuando comenzó, pensó que el trabajo nacía "gafado". Nada más lejos. "La realidad ha sido la contraria". El propio autor reconoce, al explicar el resultado de este trabajo en la presentación de la exposición, que fue un ejercicio complejo que realizó un tanto ciego al resultado, siempre aleatorio.

En la inauguración, el comisario de la muestra, Julián Mesa, presentó a García-Alix como uno de los artistas más punteros del panorama español e internacional. "No sólo es un privilegio tener a Alberto García-Alix, sino también a través de su mirada poder tener un pedazo del Museo del Prado en Badajoz durante estos dos meses".

Por su parte, el alcalde, Ignacio Gragera, destacó la importancia del espacio de esta exposición, la iglesia de Santa Catalina, que ha ganado nivel y reputación gracias a los artistas que lo han visitado con el proyecto Arteria. "Nadie va a descubrir quién es Alberto García-Alix, pero el hecho de que un artista como él pueda caminar libremente y hacer y deshacer a su antojo en una de las pinacotecas más importantes del mundo, habla de su trayectoria y del trabajo que ha realizado a lo largo de su vida".