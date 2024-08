Vecinos de la Dehesilla en Badajoz se movilizarán contra los continuos cortes de agua

Vecinos de la urbanización de la Dehesilla de Calamón (donde habitualmente viven unas mil personas, cifra que se duplica en verano) están planteándose movilizarse para protestar por los continuos cortes de agua que sufren en sus parcelas. El último se produjo este viernes, sobre las 22.00 horas, y veinte horas después todavía no se ha restablecido el suministro.

No es la única zona de Badajoz afectada este sábado por cortes de agua. También están sin suministro en la carrera de la Corte y en Manuel Alfaro.

Carlos Durán es miembro de la junta directiva de la asociación de propietarios de la Dehesilla de Calamón. Cuenta que el problema es "la frecuencia de las averías" que soportan, lo que está provocando "hartazgo" entre los afectados. Los vecinos mantienen contacto a través de un de whatsapp y están hablando de movilizarse de manera colectiva. Durán recuerda que cuando se corta el agua en la Dehesilla, coincide con otras zonas de Badajoz. De hecho, fueron varios los barrios que sufrieron cortes en el suministro al mismo tiempo el año pasado a finales de agosto, entre ellos la Dehesilla.

Rotura del anillo

Este vecino explica que la avería se produce por la rotura del anillo en Sancha Brava, que también afecta a las viviendas de La Pilara. Han mantenido reuniones con las asociaciones de vecinos de otros barrios. El anillo es la conducción general que rodea a la ciudad y detrás de la venta del Caballo se producen reventones, "siempre en el mismo sitio". Estas averías provocan trastornos incluso en la carretera, porque arrastran agua y barro "y hasta muros".

Esta noche han comprobado que se ha vuelto a romper. Los técnicos de la empresa concesionaria del servicio municipal, Aqualia, estaban esta mañana trabajando en el lugar. Este diario ha preguntado por lo ocurrido, pero no recibe respuesta. Muchos vecinos han llamado a la empresa y no les pueden decir cuándo estará reparada la avería.

Los vecinos de la Dehesilla aducen que no son una urbanización de segunda vivienda, sino de vivienda habitual. "Que a familias con niños y personas mayores se nos corte el agua por una avería de tantas horas de duración es un trastorno y nos hace preguntarnos si realmente se nos toma en serio como ciudadanos o no", razona este vecino, quien añade que es un problema añadido a "la situación precaria en la que nos tiene la Administración, que no nos da soluciones urbanísticas, sufrimos cortes de luz y ahora los de agua".

Según este afectado, "todas las semanas" del verano se han producido cortes de agua en la Dehesilla. Con anterioridad, solía ocurrir mensualmente. Los vecinos se van a quejar de manera particular y enviarán escritos al ayuntamiento de forma colectiva.