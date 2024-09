¿Cuál es el fututo de la calle Menacho de Badajoz?

Acaba de cumplirse un año desde que la firma Arenal aterrizó en la calle Menacho de Badajoz, la que tradicionalmente había sido la más comercial de la ciudad y que ha sufrido un progresivo declive con la apertura de El Faro, la competencia de la venta online y el cierre de Zara, que fue su buque insignia. Arenal ocupó el edificio de Zara y generó nuevas esperanzas. Varios comerciantes que han apostado por esta calle cuentan su experiencia. A la vista está la cantidad de locales vacíos. Demasiados. Sin embargo, los que permanecen y los recién llegados son optimistas. Coinciden en que Menacho está remontando, despacio, y que para poder competir tienen que diferenciarse en la especialización, la atención personalizada y la calidad.

Joaquín Sancha, en la tienda nueva. / A. M. R.

Sancha acaba de abrir su tienda de moda de folklore tradicional a la entrada de Menacho.Dentro del pasaje mantiene el taller. Su apuesta es firme. Joaquín Sancha señala que es cierto que la calle «no ha reflotado al cien por cien, no ha vuelto a sus orígenes, pero sí está remontando. Podemos decir que era un enfermo que estaba en la UCI y ha pasado a planta, no podemos darle el alta, pero se ven nuevos negocios». También locales cerrados. «Claro, es que estaba muy mal, pero se ven iniciativas que no tienen nada que ver con lo que había, un producto distinto y eso es muy importante». En su opinión, el futuro de Menacho es «la especialización, tu producto tiene que ser distinto al del resto y si eres especialista en lo tuyo, el cliente va a buscarte, eso es primordial».

Mar Pau ha abieto sus puertas esta misma semana. / A. M. R.

También se muestra muy optimista Aurora Macarro, que acaba de abrir en Menacho su tienda de ropa ‘Mar Pau’. Tan convencida está del potencial de la calle que se ha trasladado desde Guardia Civil, a pocos metros. La diferencia del precio del alquiler es mínima. Decidió hacerlo «porque es la calle comercial principal del centro de Badajoz y Arenal además está atrayendo bastante». Trabajó muchos años en otra tienda en Menacho y ha comprobado que «la gente quiere venir otra vez al centro, le encanta pasear, sobre todo por esta calle y venir a comprar aquí, todo el mundo me dice que Menacho vuelve a resurgir». Aurora apuesta por la atención personalizada a los clientes, a diferencia de los centros comerciales. «Si las tiendas son nuestras, le pones más corazón».

La tienda de juguetes Miss Elefantina. / A. M. R.

En noviembre se cumplen dos años desde que Rosa Rodríguez abrió su tienda de juguetes educativos ‘Miss Elefantina’. Ha vivido el proceso del cierre de Zara y la apertura de Arenal. Reconoce que aunque la calle «no está en el momento de esplendor como cuando estaba Zara, tampoco está tan mal como la pintan». Lo que sí cree es que «hacen falta más tiendas especializadas, tanto en productos como en atención». Lo dice desde su experiencia. Su negocio lo es. «Podrían abrir tiendas de ropa un poco más selecta, como ‘Obvio’ o ‘Portobello’, que piensan igual, que la calle está remontando». Rosa aprovecha para pedir al ayuntamiento mejor atención. «No hacen falta grandes gestiones, solo con mejorar la limpieza, que es nefasta». No se refiere a la recogida de basuras, que funciona «fenomenal» sino al barrido y fregado diario, porque la máquina pasa limpiado «y lleva la suciedad contra los locales».

Marisol, en la librería Be to Be. / A. M. R.

Marisol trabaja en ‘Be to Be’, la única librería de la calle. Abrió hace 5 años. «Mi jefa se arriesgó bastante, venía de una guardería en Gévora y quería montar una papelería, pero dónde, Valdepasillas está trillada y en otras zonas también hay un montón, así que pensó que Menacho es un buen escaparate y no se confundió, porque aquí hacemos fotocopias, recogemos paquetes, tenemos papelería, mochilas, regalitos». La tienda «va bien» y la calle «a veces bien y a veces mal». Aun así «hay esperanza de que se recupere, pero El Faro ha hecho mucho daño y no hay tiendas para la gente joven, se van allí directamente, podrían poner recreativos o algo que atraiga a los jóvenes».

Mary Jane abrió hace seis meses. / A. M. R.

Mary Jane es una tienda especializada en CBD (cannabidiol, uno de los principios activos del cannabis, no coloca y tiene propiedades para la salud). Abrió hace seis meses en la esquina con Juan Carlos I. Es la segunda en Badajoz. «Nos va bien, estamos contentos y la tienda funciona», comenta Natalia. Es consciente de que en la calle hay muchos locales cerrados y culpa al Faro. «Creo que hace falta fomentar el centro, si la gente se va al Faro por comodidad, habrá que atraerla con cultura y actividades y lo bueno de esta zona es que el pequeño comercio fomenta el consumo local, con artículos que no vas a encontrar en otros sitios».

Diego Castaño, en la tienda de decoración Prisca Casa. / A. M. R.

Diego Castaño trabaja en la tienda de decoración Prisca Casa, que «ha tenido muy buena acogida y creemos que la calle Menacho, aunque falta por despertar, la vemos bastante animada en los últimos meses, en verano más floja, pero en agosto se está recuperando». En su opinión, la apertura de Arenal «es un complemento, que la fortalece», pero «es la iniciativa del pequeño autónomo lo que da vida al negocio de la calle comercial». «Tenemos la esperanza de que remonte, no obstante las tiendas de decoración van poco a poco, será a largo plazo». En su opinión, lo que le falta a Menacho son actividades de ocio y culturales para atraer a las familias.

Cada uno cuenta la feria según le va. Y no les va mal.