¿Cómo se inició en la pesca?

Desde bien pequeño mi padre me llevaba a concursos de pesca. Él no tenía paciencia conmigo porque yo era tan torpe que rompía hasta las cañas y no me lo tomaba en serio. Hace unos años conocí a mi actual entrenador y mentor, Diego Domínguez, y a su mujer Consuelo Pérez. Les estoy muy agradecido porque comenzaron a prepararme y para mi sorpresa gané por primera vez el campeonato de Extremadura. Al año siguiente, ocurrió lo mismo.

¿En Badajoz hay afición por la pesca?

En Extremadura y, especialmente en Badajoz, es donde más afición hay por la pesca.

¿Badajoz es un buen sitio para pescar? ¿Cuál es su zona favorita para hacerlo?

Es un buen sitio para pescar, el mejor escenario dicen que lo tenemos nosotros en Mérida. Mi sitio favorito es Santa Amalia. Dentro de Badajoz capital, Las Crispitas.

Desde el punto de vista del pescador, ¿cuál es la situación actual de los ríos y embalses de Badajoz?

El río Guadiana es el mejor sitio para pescar, pero está en muy mal estado. Los embalses están mejor. Con el nenúfar no podemos pescar, están todos los puestos llenos de camalote, ocurre lo mismo entre los puentes. Esto nos obliga a desplazarnos a otros sitios, a pantanos de otras localidades. Llevamos una década con este problema y ojalá se solucione pronto.

¿Cuál sería su sitio soñado para pescar?

Inglaterra y sobre todo Estados Unidos. Este deporte allí es más profesional, incluso se puede vivir de ello. En España es imposible.

Si tuviera que pescar en una isla desierta, ¿qué tres objetos esenciales no podrían faltar?

La caña, el hilo y el anzuelo. Con eso no me muero de hambre.

¿Alguna vez ha sentido alguna conexión especial con algún pez, o ha bautizado a algún ejemplar?

Bautizarlo no, pero darle besos sí. Le cogí mucho cariño al que me hizo ganar el campeonato de Extremadura el año pasado: una carpa que pesaba cinco kilogramos.

¿Tiene en mente algún pez «imposible» que quiera capturar?

Sí, hay tres. La trucha, la tenca y el siluro.

¿La pesca es difícil?

Sí, la gente que desconoce este deporte piensa que pescar es tirar un hilo y ya está, así de fácil. Pero es muy técnico y además, el material es caro. Un buen equipo completo de pesca puede costar unos 20.000 euros. Requiere esfuerzo y conocimiento. Debes buscar la manera de atraer a cada pez.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiera iniciarse en la pesca?

Paciencia y constancia. Que si va un día y no coge peces que vaya otro día, que seguro que lo consigue.

Y, ¿qué consejo le daría al Daniel del pasado?

Que me aplicara más porque al principio no me lo tomaba nada en serio.

Cómo de importante es la figura del preparador en la pesca profesional.

Es muy importante, ya que debes tener a alguien detrás que te guíe. Tú solo no avanzas.

¿Tiene una técnica favorita? ¿Existe alguna que todavía no domine y quiera hacerlo en un futuro?

Mi favorita es la pesca al coup (enchufable e inglesa). La primera consiste en una caña de 13 metros y la segunda en una con un carrete con el que puedes pescar a 40 metros de distancia. Por otra parte, me encantaría dominar el feeder, uno de los métodos más técnicos que hay.

¿Qué objetivos tiene cara al futuro?

Presentarme el año que viene al campeonato de España y de Extremadura. Con el tiempo, algún día, ganar el del mundo. En el futuro me encantaría que se me conociese como Daniel, pescador profesional.