El milagro de Coco: El gato que volvió a casa siete meses después de perderse

Tiene una cicatriz en la barriga causada por una operación, está estresado y todavía tiene miedo, pero Coco ya duerme en su casa. Aquella de la que nunca debió haber salido. Miri Macho Rodríguez, su dueña, se emociona cada vez que lo cuenta: ha recuperado a su gato siete meses después de perderlo. Vuelve a tener su familia completa.

Es un pequeño milagro. Está convencida de ello y quiere que su historia sirva "para que otras personas no pierdan la esperanza".

Todo comenzó el 1 de enero de este año. Apenas quince minutos después de fin de año, al despedir en la puerta de casa a unos amigos, Coco salió de casa sin que nadie se diera cuenta. "Tiene seis años. Es un animal sociable que está castrado desde pequeño, así que no suele salir de casa. Se fue detrás de nuestros amigos". No le echaron en falta al principio porque el animal solía ponerse junto al brasero. Fue a la mañana siguiente, cuando no estaba en su cama, cuando Miri supo que algo iba mal.

Eran las 8.20 horas del primer día del año y tanto ella como su pareja, Abraham, ya estaban en las calles del Cerro Gordo buscando al animal. "Nos pasamos un mes buscando a diario. Teníamos el barrio empapelado, las redes sociales llenas de anuncios -incluso las de otras comunidades-. Llamamos a clínicas veterinarias, a la Policía Local. Quisimos organizar batidas con drones y pedimos permiso, pero no pudo ser. Los vecinos nos ayudaron muchísimo pero nada, no aparecía". Miri asegura que su vida se centró en aquellos meses en buscar. "Yo iba a casa, me duchaba y salía otra vez. Estuve durmiendo en el porche con mantas en pleno invierno por si volvía".

Unos colmillos singulares fueron la clave

En marzo, tres meses después de que se hubiera perdido, Miri recibió una llamada de Rafael e Inmaculada, un matrimonio de Valdepasillas. Ellos le explicaron que cerca de su casa había una pequeña colonia de dos gatos atigrados, iguales que Coco, a los que daban de comer. Aseguraban que eran dos hembras, pero invitaban a la afectada a acercarse a comprobarlo. "Por si acaso, me dijeron. Nos faltó tiempo para ir para allá". Al llegar, solo pudieron acercarse a una puesto que la otra era muy miedosa y no se dejaba. "Ellos querían capturarla para castrarla, así que se comprometieron a avisarme cuando eso sucediera para poder verla de cerca".

Desde aquel momento, Miri y Abraham acudieron a varios avisos más. Ninguno era Coco, pero no perdían la fe. Durante este tiempo, además, han aumentado la familia. "Nos llamó una mujer de San Roque que pensaba que lo había visto. Cuando llegamos, era una gata atigrada muy preñada. Esa noche llovía a cántaros y la tuvimos que adoptar. Tuvo cinco gatitos, cuatro se han repartido entre miembros de mi familia y a uno de los cachorros y a la madre nos los quedamos nosotros".

Hace cuatro días, Rafael e Inmaculada volvieron a llamar a Miri. "Creemos que tenemos a Coco. Hemos conseguido capturar a la hembra para castrarla y al llegar al veterinario nos ha dicho que es un macho. Tiene los colmillos partidos, como tenía tu gato. ¿Quieres venir a ver si es él?".

Apenas tardaron unos minutos en llegar a la clínica. El animal estaba dentro de un transportín y, al ver sus ojos, Miri supo que era él. Se echó a llorar. "No llores de momento, no sabes si es él", le decía su pareja. "Es mi Coco", contestaba ella. Lo tenía claro.

En la sala de rayos de la clínica veterinaria decidieron llevárselo a casa para asegurarse con el compromiso de, si resultaba no ser, devolverlo a su colonia. "Le pusimos en cuarentena pero claro, tenemos otros gatos. Salem, el más mayor, que apenas se mueve de su sillón, se pasaba el tiempo detrás de la puerta de la habitación donde estaba Coco. Es él. Le hemos contado las manchas de la cara, los bigotes y las anillas de la cola. Es mi Coco".

Un barrio volcado

Miri quiere gritar esta noticia a los cuatro vientos para que los dueños de mascotas perdidas no pierdan la esperanza. "Es verdad que a veces la desesperación come la esperanza. Cada avistamiento del que te avisan y no es, te da un bajón enorme. No paras de pensar dónde estará, pero no hay que tirar la toalla".

"Es un milagro, yo lo sé. A veces las cosas pasan por algo", dice esta pacense. A ella esta historia le ha traído nuevos animales y la sensación de vivir en auténtica comunidad: asegura que todo su barrio se ha volcado con la búsqueda de su gato y no puede estar más agradecida. Final feliz para esta familia.