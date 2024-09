Los libreros de Badajoz acusan de competencia desleal a los colegios concertados

La preocupación crece entre los libreros de Badajoz. El motivo, como aseguran, es la "competencia desleal" a la que se enfrentan por parte de los colegios concertados en la venta de libros de texto para el nuevo curso escolar. Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, las librerías pacenses lamentan encontrarse un panorama "cada vez más complicado", en el que la venta de lotes de libros por parte de los centros educativos, especialmente a través de plataformas online, "amenaza su supervivencia".

Según denuncia el portavoz de la asociación de Libreros de Badajoz y dueño de la conocida librería Colón, José Luis Marín, muchos de estos centros concertados han establecido acuerdos con editoriales específicas. "Es una lucha constante", afirma.

Los libreros pacenses critican además la falta de apoyo por parte de las autoridades locales y regionales, quienes, según ellos, no han tomado medidas efectivas para proteger al comercio local. Asimismo, denuncian que desde los propios ayuntamientos extremeños se realice la compra de libros a través librerías de fuera de la región. "Es algo que no entendemos. Si empezamos a hacer compras fuera de la comunidad no sé qué pasará con los negocios extremeños. Anteriormente, siempre recurrían a nuestras tiendas, en ninguna comunidad se hace lo que aquí, recurrir al de fuera", lamenta Marín.

Segunda mano

Desde la asociación de Libreros de Badajoz explican que los precios de los libros de texto a nivel nacional "son fijos". Pero a pesar de que el precio sea el mismo, el contenido no. "Los padres que compran libros de segunda mano de manera online a otras ciudades tienen el problema de que en octubre sus hijos se dan cuenta de que el contenido del libro de matemáticas no coincide con el de Extremadura. Las diferencias son pequeñas, pero las hay", relata José Luis Marín.

Si a los problemas citados, como indica Marín, le añadimos la bajada de la natalidad, "se suman puntos negativos". "Los libros de texto no se deben ver como un gasto, sino como una inversión", añade el librero.

Precio

El precio de los lotes de libros de texto ha subido en torno a un 3%, cuenta Marín. En cuanto al material escolar, "el precio se mantiene". El librero asegura que un lote para Primaria ronda los 200 euros y para Secundaria los 250.

Desde la asociación de Libreros de Badajoz lamentan "la incertidumbre" a la que se enfrentan en el día a día. "Estamos ya cuatro librerías en Badajoz. Como los organismos no se pongan un poco serios y prioricen el mercado local... lo vemos muy mal", concluyen.