Arden dos furgonetas de madrugada en la barriada de Llera (Badajoz)

Pasada la medianoche dos furgonetas en llamas movilizaban a los bomberos de Badajoz. Los hechos tuvieron lugar en la barriada de Llera, concretamente en la calle Camino del Almendro.

Las llamas comenzaron a las 00.00 horas, según confirma la Policía Local. Estos acudieron al lugar y dieron a su vez aviso a los bomberos, que rápidamente se presentaron en el lugar indicado. Mientras estos actuaban, los agentes policiales trataban de dar con los propietarios de los vehículos.

"Escuchamos dos explosiones. Nos asomamos al patio de casa y vimos muchísimo humo y las luces de los bomberos, que estaban apagándolo", explica María Suárez, vecina de la zona.

A pesar de los esfuerzos de la Policía Local por encontrar a sus propietarios, por ahora no hay resultados. Los habitantes de esa zona aseguran que ambos vehículos llevan ahí tres meses "como poco. Es muy raro, no sabemos de quién son y no sabes a qué obedece esto, si han sido unos niñatos o es algo más".

Inseguridad vecinal

Este hecho no hace más que agravar la situación de inseguridad que sienten los vecinos de las calles Morchuelo, Perdigón, Atalaya y la propia Camino del Almendro. "Yo cada día tengo más miedo", dice Suárez. "En el momento en el que se hace de noche... da miedo. Te sale un hombre por las calles, hay delincuencia, yo siento pánico. Podían poner dos o tres farolas".

Aseguran, además, que no es la primera vez que queman vehículos en la zona. "La última vez fue un coche y quitaron los restos rápidamente pero por ahora no ha venido nadie y esto sigue igual que anoche, así está la calle".