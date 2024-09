El TSJEx admite a trámite un recurso contra la zona de bajas emisiones de Badajoz

La zona de bajas emisiones (ZBE)en Badajoz ha llegado a los tribunales antes de que termine de implantarse por completo. La asociación Liberum -personada en el ‘caso Koldo’ y en la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez- presentó un recurso contra la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el pasado 30 de junio -pocos días después de su entrada en vigor- y este lunes ha recibido el auto de su admisión a trámite.

Así lo confirmó este martes Nandi Cuevas, presidenta de Liberum, que también ha recurrido las zonas de bajas emisiones de Segovia, Guadalajara, Bilbao y de las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada. «En todos los casos, se han admitido los recursos», aseguró.

En el caso del interpuesto contra la ordenanza del Ayuntamiento de Badajoz, el argumento es que «vulnera» la Constitución Española y el ordenamiento jurídico, ya que limita la libre circulación de personas, bienes y mercancías, la libre circulación de los trabajadores, la libertad pública de empresa y el derecho a la libertad e igualdad y contra cualquier tipo de discriminación. «¿Qué pasa con los repartidores y con los ciudadanos que no se pueden comprar otro coche?», preguntó Cuevas.

Una vez su recurso se ha admitido a trámite, el consistorio deberá remitir al tribunal el expediente administrativo del proyecto de zonas de bajas emisiones, por lo que Liberum tendrá acceso a la documentación completa, que estudiarán sus abogados para «formalizar la demanda, donde se especificarán más aspectos», apuntó.

Liberum aspira a que, como ha ocurrido en otras ciudades, como Gijón, la Justicia tumbe el proyecto de zona de bajas emisiones de Badajoz. En el caso de la ciudad asturiana, el Tribunal Superior de Asturias (TSJA) declaró la nulidad total de la normativa tras los recursos interpuestos por un grupo político municipal y un particular. La resolución judicial se ciñó a la carencia de informe económico. El ayuntamiento recurrió al Supremo, pero, tras un cambio en la corporación, dio marcha atrás y la norma decayó. No es la única en la que ha habido que cambiar los proyectos o las normas por mandato judicial.

La presidenta de Liberum criticó que los ayuntamientos se «escuden» en que es un imperativo de la Unión Europea implantar la nueva normativa, «cuando no obliga, solo recomienda», defendió. «Hay que ser conscientes de que Badajoz o Gijón no son ciudades como Madrid o Barcelona y de que los ciudadanos de a pie no podemos estar cambiando de vehículo cada vez que a ellos se les encienda una luz. Si los coches pasan la ITV, es que están bien y no está centro del rango contaminante», argumentó.

Respuesta del ayuntamiento

A preguntas de la prensa, el concejal de Movilidad, Carlos Urueña, no quiso valorar ayer la admisión de este recurso y se limitó a señalar que, cuando tengan comunicación oficial del mismo, los servicios jurídicos municipales lo estudiarán. «Si el juez determina que hay algo que cambiar, se cambiará», añadió.

El Ayuntamiento de Badajoz aprobó inicialmente en noviembre de 2023 el texto de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que en mayo de este año dio el visto bueno definitivo. En junio entró en vigor y se puso en marcha la primera fase, que incluyó 11 calles en las que ya había limitación de acceso a residentes y vehículos autorizados para «causar los menores problemas de tráfico posibles», según explicó entonces el concejal del área, Carlos Urueña.

La segunda fase de implantación es la que más restricciones supondrá, pues afectará a una zona mucho más amplia. Habrá que instalar nuevas cámaras, más puntos de control, lectores de pegatinas, se tendrá que ampliar la sala de videocontrol de la Policía Local y se cerrará al tráfico general la mayor parte del Casco Antiguo: no se podrá circular desde Martín Cansado, Juan Carlos I y Prim hacia la Alcazaba y la carretera de Circunvalación Reina Sofía. No hay fecha aún, aunque la prórroga que se ha dado a los ayuntamientos acaba el 31 de diciembre de 2024.

Además, en esta segunda fase se contemplan el aparcamiento previsto en puerta de Palmas y el puente de la Autonomía, nuevos carriles de cero emisiones y la ampliación de la plataforma única.