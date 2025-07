Vecinos de la barriada de Llera en Badajoz costean el asfaltado de la calle en la que viven

Les llegan las cartas a sus casas, pagan impuestos municipales y forman parte de un barrio. Pero tuvieron que costearse la red de saneamiento y de abastecimiento de agua, el alumbrado público y ahora también el asfaltado (han hormigonado) de su calle, que estaba intransitable. Son 17 familias y se han gastado 18.000 euros.

Fernando Torrado vive en el número 18 de la calle El Perdigón, situada en el extremo de la barriada de Llera, en Badajoz. Hace 37 años eligió este lugar «porque era donde podía comprarme una casa». La vivienda estaba en bruto. No tenía agua ni luz. «Todo eso lo hemos ido poniendo nosotros». En su calle solo había otras dos casas. Se construyeron más y quedan algunas parcelas sin edificar. Saben que están fuera de ordenación. La calle tiene el trasiego propio de los vecinos, los niños y personas mayores. Estaba llena de socavones, por lo que decidieron actuar por su cuenta. «Hemos pasado la máquina para nivelarla un poco, hemos metido mallazo y echado hormigón». Además, están instalando farolas. Todo con sus propios medios.

También corre por su cuenta el alumbrado público. Hoy han estado instalando farolas. / S. GARCÍA

Han perdido la cuenta de las veces que se han acercado al ayuntamiento. Hablaron en su momento con la concejala María José Solana, también con el entonces alcalde Francisco Javier Fragoso. «Hemos ido veinte veces a exigirle que nos arreglen las calles y el regato, todo lo que necesita el barrio, que para eso pagamos impuestos», explica José Manuel Rodríguez, que tiene su casa en una calle paralela, también sin asfaltar, salvo un tramo que él mismo arregló para facilitar que su suegra pueda salir de casa. También han hablado con el actual alcalde, Ignacio Gragera.

«Nosotros estamos dispuestos a pagar un canon para que nos arreglen las calles, nos dijo que lo mirarían, pero todavía estamos esperando que nos den respuesta». En la misma situación están las calles Pajaritos, El Morchuelo y Camino de la Atalaya. Son cuatro. Con la lluvia pasan de intransitables a impracticables, por el barro y los charcos.

«Llevamos más de veinte años luchando por esto y nunca nos han dado solución», recalca otro vecino, Manuel Píriz, que apunta otro problema: la limpieza del regato próximo. Los vecinos tendrán que limpiarlo, porque cuando llueve, el agua llega a las viviendas.

La respuesta del ayuntamiento

De esta situación se ha hecho eco la Federación de Asociaciones de Vecinos, que pidió al ayuntamiento que busque una solución.

A preguntas de este diario, el ayuntamiento dijo no tener constancia de la actuación en esta calle y aclara que el consistorio no puede acometerla, pues se trata de suelo urbano no consolidado. «Desde Disciplina Urbanística se tomarán las medidas pertinentes», advirtió.