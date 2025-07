«Voy a poner a Badajoz en lo más alto del mundo del BMX»

¿Qué se siente al saber que va a participar en un campeonato del mundo?

Muchos nervios. Pero nervios de los buenos. Es una experiencia única y quiero dar todo de mí. Desde que se me comunicó, espero con ansias que llegue el día de la competición. Es la recompensa al trabajo y el esfuerzo de toda la temporada.

¿Qué expectativas tiene?

Ir a ganar. Si me lo propongo puedo llegar lo lejos que quiera. Estoy más que preparado. Me siento muy cómodo, la evolución y mejora en este último mes ha sido la mayor que he tenido. Incluso mis propios entrenadores me dicen que en mi estado actual soy un cohete. Yo voy a ir por todas. Si me caigo, pues me caigo, pero voy a ir a muerte.

Se trata de su primer año de competición. ¿Cómo se inició en este deporte?

De siempre me han gustado las bicis y las motos. A los 6 o 7 años vi un vídeo en Youtube de BMX y me enamoré de él. Por lo que cogí una ‘monty bike’ que tenía por casa y empecé a practicarlo en mis ratos libres. Como vivía en el campo, me hice mi propio circuito a mano con montículos de tierra para dar saltos. Y mis padres, al ver lo entregado que estaba, me apuntaron al club de aquí de Badajoz.

Y, ¿por qué el BMX?

Soy adicto al riesgo extremo. Adoro esa sensación. Y el BMX lo junta con mi otra pasión: las bicis. Para medir que tan adicto soy al riesgo, voy a contar una anécdota. Con 9 años, me subí por primera vez en el barco vikingo de la feria. En vez de pasar miedo, como la mayoría de los niños, lo disfruté al máximo. Hasta el punto de que al bajarnos le dije a mi padre que me encantaba la sensación de la muerte. Entonces, eso explica por qué he elegido este deporte.

¿Qué cambia pasar a formar parte del equipo de competición?

Todo. La vida en sí. Hasta la forma de ver el BMX. Yo nunca he querido salir a competir, pero tras ir a mi primera copa, que tuvo lugar en Madrid, mi cabeza hizo clic. Quedé tercero en mi primera competición fuera de casa. El único podio que he conseguido. Dejé de tomármelo como un hobby para empezar a tomármelo como lo que es, un deporte serio. Y a partir de ahí, no me he perdido ni una competición.

¿Difiere correr por hobby que competir contra los mejores de España?

Sí. Y mucho. No es lo mismo correr aquí en el circuito que conoces de toda la vida en un entrenamiento que verse en pistas desconocidas con gente que es desconocida pero muy buena. Llegas pensando que tienes un nivel alto, pero al medirte con ellos ves que es bastante menor. Salir a competir nacionalmente es un baño de realidad. Cuesta acostumbrase y hasta que lo haces, siempre vas de los últimos. La evolución ha sido grandísima, de ir detrás del grupo he pasado a estar en él e incluso por delante.

José María Rey Seco / Santi García

Para tener este estilo de vida con solo 13 años es necesario mucho apoyo. ¿Lo tiene?

Sin duda. Todo esto es gracias a mis padres, que luchan y se sacrifican para que yo pueda hacer lo que me gusta. También tengo el apoyo del club. De compañeros y de mis entrenadores, Javier Morales y Juan Luis Vega, a los cuales tengo como referentes.

¿El mundial será tu primera experiencia internacional?

No. En el mes de mayo participé en las rondas 5 y 6 de la copa de Europa. Tuvo lugar en Francia, que se conoce como la cuna europea del BMX. Este deporte es muy distinto en otros países. El clima afecta y los circuitos y saltos son diferentes. No tiene nada que ver. El internacional es el auténtico BMX.

¿Qué necesita Badajoz para llegar al nivel internacional?

Más implicación de los altos cargos. No puede ser que esta ciudad tenga el mejor circuito de toda España y no podamos organizar una copa por fallos en las instalaciones. También se necesita un ‘pump track’ para que podamos entrenar en condiciones.

¿Algún objetivo por cumplir?

Ir a ese mundial y poner a Badajoz y Extremadura en lo más alto del mundo del BMX. Mi sueño es hacerme un nombre y ser corredor del equipo Marshal.