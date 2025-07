Los extranjeros empadronados en Badajoz son el 6,3% de su población

Sonia Patricia Moncayo llegó a España hace 25 años. Tenía 45. Abandonó Ecuador «porque los negocios se pusieron mal allí, había probado varios y todo me fue mal». Era la crisis del 98, cuando su país «se vino abajo». Primero intentó en Estados Unidos, pero el procedimiento era engorroso. Llegó a España como turista. Lo hizo sola, «muy sola». Dejó allí a sus hijos y a su marido. Aterrizó en Madrid en Nochevieja. Al amanecer era el año 2000. «Nunca lo voy a olvidar». Tenía contratado un tour por otras ciudades, pero permaneció cuatro días en el hotel «porque me daba miedo». Cuando empezó a salir se encontró con unos conocidos de Ecuador, que le pusieron en contacto con unas monjas que facilitaban alimentos y buscaban trabajo a los inmigrantes.

Un buen día, la hermana María le preguntó si querría irse a Badajoz. «¿Y dónde está eso? Yo nunca había oído ese nombre». Le dijo que hacía frontera con Portugal. No le importaba y con otras dos ecuatorianas, subieron al autobús que las condujo a Badajoz, donde las esperaban tres familias con las que iban a trabajar. «Nos dijeron: no bajéis en ningún pueblo, vinimos viendo el pasaje tan bonito, porque Madrid no me gustaba, me agobiaba, el Metro, tanta gente».

Empezó trabajando en casa de un juez que tenía 5 hijos. Estuvo dos años como interna dada de alta. En 11 días tenía todos los papeles en regla. Cambió de trabajo porque su marido, que se vino tras ella, quería que estuviese en casa. Entró con otra familia y después en una empresa de limpieza. Se apuntó a unos cursos en Cruz Roja y en la Universidad Popular de auxiliar de geriatría para cambiar de empleo. Trabajó en una residencia de mayores y de noche acompañaba a un matrimonio. Con 70 años, sigue haciéndolo, porque solo tiene 13 años cotizados. Sus tres hijos han podido ir a la universidad. Dos siguen en Ecuador y su hija está en Valencia. En Badajoz fue fundadora de la asociación Todos Iguales Todos Legales, que ayuda a los inmigrantes y está matriculada en la Universidad de Mayores. Tiene previsto volver a Ecuador, pero solo un mes, para ver a su familia. Regresará a Badajoz, de la que no quiere marcharse. «Es una ciudad pequeña y bonita, soy feliz aquí, he estado en muchos otros sitios, no la cambiaría nunca». n