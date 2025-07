Dragonkeeper inaugurará el ciclo de cine de verano en el López de Ayala

El ciclo de Cine de Verano del teatro López de Ayala comienza mañana a partir de las 22.00 horas con la película de animación Dragonkeeper (Guardiana de dragones).

La historia de esta proyección de ficción se remonta a tiempos oscuros en la China imperial. Los dragones, antaño amigos y sabios aliados de los hombres, han sido perseguidos durante años y encerrados en mazmorras. En una remota fortaleza en las montañas, una niña llamada Ping, ayuda a escapar al último de los dragones y se une a él en una apasionante misión para recuperar el tesoro más preciado, el último huevo de dragón, robado por un malvado hechicero que quiere explotar su potencial mágico para alcanzar la inmortalidad.

A lo largo del viaje, la protagonista y el dragón, aprenderán a confiar el uno del otro y lucharán por preservar el linaje de la especie. La película está basada en la novela homónima de Carole Wilkison, y combina elementos de fantasía, aventura y cultura oriental con una animación de alta calidad.

Esta obra cinematográfica está coproducida entre España y China y dirigida por Salvador Simó y Jian – Ping Lien en el año 2023.

El ciclo de cine de verano está organizada por la Fundación CB. Desde mañana y durante los próximos miércoles por la noche, se puede disfrutar de la proyección de diferentes películas en la terraza del teatro. La programación incluye cinco obras para todos los apasionados del cine. Los siguientes estrenos serán: Pobres Criaturas, La infiltrada, en la que participa la actriz pacense Carolina Yuste, Inside Out On, para los más pequeños, y el último día Dune 2, una película no recomendada para menores de doce años.

Las entradas se ponen mañana a la venta a partir de las 12.00 horas en la taquilla y en la web del teatro. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro.