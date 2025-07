Las defensas de dos de los menores niegan su participación en el crimen de la educadora de Badajoz

No participaron en el crimen de la educadora Belén Cortés. Es lo que afirman las defensas de dos de los tres menores acusados de su asesinato el pasado 9 de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz. Por ello, José Duarte, abogado del menor de 15 años, y Leopoldo Torrado, letrado de la adolescente de 17 años, han solicitado en sus calificaciones provisionales su absolución, según confirmaron ayer a este medio. Antonio Pitera, que representa en los tribunales al menor de 14 años, declinó hacer cualquier tipo de declaración sobre esta causa.

Como adelantó este diario, la fiscalía acusa a los tres menores del asesinato de la educadora de 35 años. También les imputa un delito de robo con violencia y a uno de ellos, de otro contra la seguridad vial por conducir sin carné. A los dos chicos los considera los presuntos autores materiales y a la chica, su cómplice y pide 6 años de internamiento en régimen cerrado para ellos y 5, para ella. La acusación particular solicita los mimos años para los menores y 8 años para la adolescente, el máximo castigo previsto en la ley para este delito según sus edades.

Además, el abogado de la familia, Raúl Montaño, reclama a la Junta de Extremadura de manera directa, y a los padres de los imputados de forma subsidiaria, una indemnización global de más de medio millón de euros.

Las defensas no comparten el relato de los hechos que hacen las acusaciones pública y particular. «Pido una sentencia absolutoria porque el menor al que defiendo no ha tenido ninguna participación en el homicidio de la educadora», señaló Duarte. El letrado, además, ha solicitado que, en caso de que se imponga responsabilidad civil, sea a las diferentes administraciones que, según dijo, «han podido evitar la crónica de una suerte anunciada».

El abogado José Duarte. / Santi García

El abogado justifica esta petición alegando que el padre de su representado llevaba «desde hacía 10 años denunciando y suplicando» ante la Fiscalía de Menores, la Junta de Extremadura y a los centros educativos «que lo ayudaran con su hijo». A su juicio, el piso para menores infractores al que fue derivado el menor de 15 años «no era ni el sitio adecuado ni la medida adecuada», criticó Duarte.

«Los culpables los establecerá su señoría, pero los responsables son adultos, no son menores. Los responsables de que esto ocurriera (el crimen) están bien sentados en sus cómodos sillones», José Duarte — Abogado del menor de 15 años

«Los culpables los establecerá su señoría, pero los responsables son adultos, no son menores. Los responsables de que esto ocurriera (el crimen) están bien sentados en sus cómodos sillones», aseguró el abogado.

También el letrado de la acusada de 17 años defiende que ella ni participó ni actuó como cómplice en la muerte de Belén Cortés, como sostienen la acusación particular y la fiscalía. Es la versión que ha mantenido desde que asumió su defensa. Entonces señaló que su defendida tenía planeado fugarse del piso de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana y lo hizo junto a los otros dos menores, pero que no huyó del lugar por lo ocurrido.

Ley del Menor

Sobre los 5 y 8 años de internamiento que piden para ella el ministerio público y la acusación particular, Torrado quiso aclarar que en el caso de su representada las penas que se solicitan son más elevadas por su edad no por su presunta responsabilidad, ya que la Ley del Menor en los delitos de asesinato, como han calificado las acusaciones pública y particular los hechos, «es más benévola con quienes tienen 14 o 15 años que con quien tiene 17».

Los tres menores permanecen internos en el centro Marcelo Nessi de Badajoz como medida cautelar desde el pasado 10 de marzo, después de prestar declaración por primera vez en el juzgado. En un primer momento, comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 1, que era el que estaba de guardia, que se inhibió en favor del de Menores.

Aún no se ha señalado fecha para el juicio. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor exige que la vista se celebre cuanto antes cuando hay un internamiento preventivo. Esta medida cautelar se dictó por seis meses, por lo que se prevé que la vista por estos hechos sea antes de que se cumpla ese plazo. No obstante, si no fuera así, se podría prorrogar para que continuaran internos en el Marcelo Nessi hasta el juicio.

Según la tesis del ministerio público y la acusación particular, que rechazan las defensas, los dos menores de 14 y 15 años presuntamente golpearon y asfixiaron a la educadora hasta acabar con su vida, sin que la tercera acusada hiciera nada por evitarlo. Asimismo, sostienen que supuestamente los tres colaboraron para robar objetos del piso y pertenencias de la propia víctima, entre ellas, las llaves de su coche, con el que huyeron hacia Mérida y tuvieron un accidente a medio camino.

Belén Cortés murió sobre las diez de la noche -se había incorporado a su turno de trabajo dos horas antes- y los tres menores fueron detenidos esa madrugada por la Policía Nacional en Mérida.

De la adolescente no ha trascendido por qué motivos residía en el piso de cumplimiento de medidas judiciales. El menor de 14 años había sido derivado presuntamente por haber agredido a su padre y el de 15 años presunta