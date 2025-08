El Ayuntamiento de Badajoz moviliza más de 7 millones de euros para invertir en la ciudad y las pedanías

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado en la mañana de este lunes un pleno extraordinario para aprobar diversos expedientes de créditos para poder ejecutar distintas inversiones. En total el equipo de gobierno ha movilizado más de 7 millones de euros que se van a revertir en proyectos tanto en la capital pacense como en las pedanías. Entre otros proyectos se destinarán 700.000 euros para la conversión de la avenida de Huelva en plataforma única o la mejora en las instalaciones del cementerio de Sagrajas y Novelda, por ejemplo.

La corporación municipal ha vuelto al salón de plenos en una sesión extraordinaria. El motivo de la urgencia de este pleno reside en la recepción de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del ejercicio 2023 el pasado mes de julio. Con el dinero que se ha recepcionado se financiarán una serie de actuaciones que requiere de tiempo para ejecutarse a lo largo de este año: "Se hacía necesario realizar esta sesión plenaria aun fuera de periodo de sesiones porque de no hacerlo así, seguramente perderíamos la oportunidad de maximizar todos los recursos", ha justificado Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, al inicio de la sesión.

3,3 millones del Estado

Javier Gijón, concejal de Economía y Hacienda, ha sido el encargado de exponer el grueso de los puntos a debatir en la jornada de este 4 de agosto. De esta forma, ha explicado que parte de los expedientes de créditos que se debatían venían derivados de la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado del ejercicio 2023. "A este ayuntamiento les corresponden 3.395.003 euros", ha informado. Desde que se recibió esta cantidad los servicios municipales han realizado los trabajos pertinentes para estudiar la capacidad de inversión en distintos proyectos.

Con esta cantidad la concejalía de Economía y Hacienda han realizado varias operaciones. Por un lado, han realizado un crédito extraordinario con un "suplemento de crédito de 3.317.619,43 euros para ampliar las cuantías económicas existentes en los presupuestos" municipales. El siguiente dotado con 77.284 euros que irá destinado a crear nuevas finalidades.

Gijón ha explicado que de estas cantidades se destinarán más de 204.000 euros al servicio de Limpiezas; 404.800 euros para el servicio de Depuración de Aguas Residuales o 527.900 para un nuevo Plan de Pedanías.

Además, el sistema de abastecimiento de agua también tendrá una mejora con la dotación de 314.000 euros y "se cubre el déficit de Tubasa con unos importes de 961.853 y 981.582 euros". A esta empresa también se destina un suplemento de créditos de 620.708 euros para paliar el déficit del ejercicio 2024 del servicio de Transporte Urbano.

Este aspecto ha generado debate. Tanto VOX como PSOE han señalado que hay pendiente una auditoría de las cuentas de 2024 de Tubasa y por ello han votado con abstención y en contra, respectivamente. En este sentido, Silvia González ha incidido en que "este tipo de contratos hay que revisarlos" y que están en contra de destinar "créditos al déficit de empresas privadas".

Gragera ha recordado que las bonificaciones del transporte salen, en gran parte, de las arcas municipales. "Es imposible que el servicio de transporte no sea deficitario", ha afirmado y ha añadido que no se revisa "el precio del billete desde 2014". Además, ha recordado que desde que es alcalde se realiza la auditoría de este contrato y que la del pasado ejercicio se está realizando.

Inversiones en las pedanías

Además, la portavoz socialista ha dicho que "están muy bien las inversiones que traen hoy aquí, son necesarias" y por ello han votado a favor. Aunque González ha hecho hincapié en mejoras que necesitan los vecinos de los poblados: "Queremos inversiones que perduren en el tiempo, queremos instalaciones nuevas de las que los vecinos puedan disfrutar; pabellones cerrados donde puedan hacer deporte en invierno; queremos instalaciones para los jóvenes; las agencias de lectura; mejoras en el suministro de agua que algunos poblados denuncian falta de presión; y queremos todas las viviendas que prometieron inicialmente y las que se necesitan en el resto de poblados", ha enumerado.

A este punto, Javier Gijón ha contestado diciendo que "el gobierno ha quitado la aportación a los poblados" y ha sido el Ayuntamiento de Badajoz quien le ha hecho dicha inversión: "Este año la asignación es de 1.500.000 euros a las pedanías". A ello el alcalde ha explicado que desde la Junta en los últimos 20 años "se han construido cero viviendas", siendo el ayuntamiento la única administración que ha construido. Asimismo, ha indicado que se ha "triplicado el presupuesto para las pedanías en un solo año" poniendo en valor su compromiso por las pedanías.

En los poblados se ejecutarán diversas actuaciones como la urbanización de unos terrenos en Valdebótoa para la futura construcción de viviendas de protección oficial. La incorporación de hornos en los cementerios de Sagrajas y Novelda para cremar residuos y restos no personales.

Más intervenciones

520.000 euros que se destinarán a las pedanías llegan a través de los créditos extraordinarios generados por las bajas de proyectos. Se trata de 1.300.000 euros procedentes de partidas que no se van a ejecutar o del diferencial del valor de la licitación con respecto a la cantidad por la que se adjudicó.

Además, habrá otros proyectos en la ciudad que se verán favorecidos como las Escuelas Municipales de Música que recibirán 17.500 euros; las bibliotecas a las que se les aportarán otros 35.000 euros; 348.000 euros irán para el servicio de Parques y Jardines; y para Cementerios 145.000 euros.

También en el transcurso del pleno se ha modificado la finalidad de créditos en proyectos del Ayuntamiento de Badajoz y de Inmuba en total se ponen a disposición de las arcas municipales 11,8 millones de euros de los cuales 8 van para la finalización de la piscina de la margen derecha. El restante se empleará en renovar acerados de la ciudad, 700.000 euros; la construcción de cuatro viviendas en El Campillo; 400.000 euros para mejorar la zona dañada por la riada de 1997; y 700.000 euros para convertir la avenida de Huelva en plataforma única.

Otro de los proyectos anunciados por este diario era la creación del segundo punto limpio de la ciudad que se construirá en la carretera de Madrid y estará cofinanciado por la Junta de Extremadura. Esta intervención tendrá una financiación de 189.087 euros.

Carlos Pérez Romero, concejal no adscrito, aunque votando a favor, ha afeado que el equipo de gobierno haya reunido esta cantidad que para él es "un trabajo de dejadez al no encontrarse ese dinero". Así, ha señalado que "viene de una falta de control en determinadas partidas económicas". El alcalde ha contestado que no hay descontrol "en ningún caso, ya que la mayor parte de estas partidas vienen de bajas de proyectos que se han adjudicado por debajo de lo que se tenía planteado inicialmente".

Además, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad la concesión demanial del palacio de congresos de Badajoz a la Junta de Extremadura como ya publicó este diario el pasado viernes. El último punto de la sesión fue para despedir al concejal del PSOE Hernán Álvarez. "Me voy porque voy a dedicarme a la comunicación y el periodismo y es incompatible", ha dicho y ha hecho dos últimos ruegos: un plan de juventud de manera conjunta y que trabajen en la accesibilidad de la ciudad.