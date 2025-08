Un banco de audífonos para personas sin recursos económicos

'Cada donación transforma una vida'. Ese es el lema con el que la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva de Badajoz y Provincia (ADABA) ha puesto en marcha el proyecto 'Da una segunda vida a tu audífono'. De forma altruista y sin ánimo de lucro, Adaba pone a disposición de personas con bajos recursos económicos y candidatos a implantes que necesiten un tiempo de prueba un banco de audífonos de segunda mano.

La base del proyecto son las donaciones desinteresadas de quiénes ya no necesitan este dispositivo. Estos se revisan e higienizan para que puedan volver a usarse, con el objetivo de que la persona a la que se le preste "no solo mejore su comunicación, sino también pueda recuperar la conexión con su entorno, con su familia y sus ilusiones", explica Isabel Rodríguez, gerente de la asociación.

Isabel, junto a su equipo, han lanzado este proyecto debido a la "falta de ayudas por parte de las instituciones a esta discapacidad invisible". En Extremadura solo existe una ayuda para la adquisición de prótesis auditivas por parte del SES, y solamente está disponible para menores de 26 años. "Ahí es donde entramos nosotros. Un joven de 28 años, con toda la vida por delante, pierde la audición y por consiguiente su vida se ve afectada. No solo sus relaciones, también pierde casi todas las opciones en el mundo laboral. Y no podemos permitir eso", subraya Rodríguez.

Personas de todas las edades con bajos recursos económicos pueden beneficiarse de este proyecto. No obstante, existen unos requisitos. Desde Adaba se da prioridad a las personas más jóvenes. "Buscamos un perfil que pueda darle utilidad al dispositivo y que busque mejorar su calidad de vida", comenta la gerente. La razón de ello es que el préstamo de los audífonos no es duradero. Al ser de segunda mano y reutilizados, los dispositivos no disponen de una larga vida y su funcionamiento no es óptimo. "Gracias al dispositivo, la persona puede recuperar su vida y encontrar trabajo. Así mejorará su estatus y podrá comprar un audífono en perfectas condiciones", señala.

Además, el proyecto también sirve para medir la compatibilidad de los usuarios con los dispositivos. En caso de duda en pacientes candidatos a implantes cocleares, estos pueden probar los audífonos reacondicionados antes de dar el paso a la intervención. Para la readaptación de los dispositivos Adaba cuenta con varios convenios con casas comerciales profesionales que de forma gratuita realizan la revisión, higienización, molde y adaptación.

Actualmente, la asociación cuenta con 35 pares de dispositivos. Para poder acceder a la ayuda el interesado debe acreditar el informe médico y un informe y aval de la trabajadora social sobre su situación financiera.

Atención temprana

El caso de los niños es diferente. Si desde el nacimiento o desde una muy corta edad han tenido déficit auditivo o sordera, existe un paso previo al uso de los audífonos: el programa de 'Atención Temprana'.

El objetivo de este es familiarizar a los más pequeños con los estímulos auditivos para que en un futuro puedan adaptarse a ellos. Mediante juegos, símbolos, temáticas, instrumentos, roles o libros estos aprenden el lenguaje y vocabulario de una forma distinta al habla.

Una de las sesiones del proyecto 'Atención Temprana' / Andrés Rodríguez

"Nos adaptamos según el paciente, ya que no todos tienen las mismas necesidades. Algunos, en vez de lenguaje, necesitan ayuda con el equilibrio, que también está relacionado con la audición. Tenemos dispositivos, herramientas y mecánicas para mejorar en todas las facetas", sentencia Verónica Díaz, encargada del programa.