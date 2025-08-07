Gragera se compromete a solucionar parte de las quejas de los vecinos del Corazón de Jesús de Badajoz

Los vecinos del Corazón de Jesús, ubicado en la carretera EX-107, conocida como carretera de Olivenza, llevan años solicitando mejoras para su barriada. Esta zona pacense se construyó hace un siglo y está compuesta por una única calle que cuenta con una veintena de casas. Los habitantes de este barrio reclaman soluciones a los múltiples problemas que tienen.

Sus quejas se han redoblado en las últimas semanas. Además de la denuncia pública que hicieron a través de este diario, le hicieron llegar la queja al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el pasado 28 de julio, durante la inauguración de un supermercado en Distrito Rosales. El primer edil se comprometió a visitar su barrio y por ello se reunió el miércoles con ellos.

La visita

"Conocieron de primera mano la situación en la que vivimos", asegura Toni Blanco, presidenta de la asociación de vecinos del Corazón de Jesús, y afirma que el alcalde "entiende que el barrio necesita un arreglo". A Ignacio Gragera lo acompañó el concejal de Participación Ciudadana, Juancho Pérez.

Blanco señala que "se notaba que el alcalde se había estado informando de la situación que tenemos, venía con los deberes hechos". Durante la visita los vecinos le mostraron todos los aspectos a mejorar de la calle en la que viven y según cuenta esta vecina, Gragera reconoció algunos de los defectos con el que conviven. Uno de ellos está relacionado con la limpieza: "Reconoció que no hay un servicio de Limpieza asignado". Esta pacense afirma que el primer edil les dijo que "iba a intentar asignar a una cuadrilla" a este barrio.

Compromisos

Además, se comprometió a solucionar algunas de sus quejas. La mejora del acerado es uno de los compromisos que adquirió con estos vecinos, pero no el único. Otro es la instalación de resaltos en la calzada para conseguir reducir la velocidad de los vehículos que acceden por ella a las diversas urbanizaciones que rodean la barriada.

Asimismo, esta vecina señala que les prometió la poda de los árboles de esta calle y la fumigación de la zona para eliminar la presencia de insectos. Otro de los aspectos en los que los residentes del Corazón de Jesús hicieron más hincapié es en la falta de imbornales. En su origen tenían un pozo séptico y cuando llovía se llenaba. Los imbornales se taparon para que no ocurriera. Cuando alquitranaron la calle no los respetaron. Al no estar operativos cuando llueve se generan charcos muy grandes. También por este aspecto se ha interesado el alcalde que ha aseverado que pondrán los medios para solventarlo.

La presidenta de la asociación de vecinos muestra su satisfacción ante la visita y los compromisos que adquirió el primer edil con ellos: "No queremos lujos de ninguna, solo un barrio digno", reconoce.

Tareas pendientes

Una de las peticiones que han trasladado los vecinos al alcalde ha sido la instalación de un parque en uno de los terrenos junto a la iglesia. Según detalla Toni Blanco, este asunto tendrá que abordarse con el arzobispado, dueño de esta parcela. "Son terrenos baldíos que no tienen utilidad y queremos ponerlos en valor", dice esta pacense. Aunque reconoce que para ello se necesitará más tiempo y otros muchos pasos.

"Para que el ayuntamiento haga la inversión necesita un permiso de cesión de los terrenos", asegura Blanco, por lo que esta petición tendrá que estudiarse en profundidad. Pese a este escollo, señala que la asociación de vecinos seguirá trabajando y llamando a las puertas necesarias para que "entre todos sea una realidad".

Por su parte, desde el ayuntamiento no hacen valoración de este encuentro y señalan que "es una visita privada que se hizo a la asociación de vecinos y al barrio igual que se hacen a otros de la ciudad".