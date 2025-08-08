La Fiscalía de Badajoz pide más de 17 años de prisión para un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja

La Fiscalía de Badajoz solicita 17 años y 11 meses de prisión para un hombre acusado de los delitos de maltrato habitual y asesinato en grado de tentativa sobre su pareja, hechos que juzgará la Audiencia pacense el próximo 11 de septiembre.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso EFE, el acusado mantuvo desde el inicio de la relación de más de 23 años con la mujer, con la que tiene dos hijos en común, una conducta "de dominación y sometimiento" que "inicialmente se manifestaba en aislamiento de sus amistades y familia, o control económico, entre otros".

Años de silencio

A raíz del nacimiento de su segundo hijo en 2019 "la violencia que el procesado ejercía sobre su pareja se incrementó exponencialmente". Crecieron "las expresiones descalificadoras o despectivas" y también se incrementaron "las palizas". Estas se "sucedían casi mensualmente".

Tras los episodios de violencia que la víctima sufría periódicamente, "esta se refugiaba en la casa de su madre, quien curaba sus heridas en la cara, costillas, piernas y en general cualquier parte del cuerpo" sin que la mujer "aceptara ir al centro médico", y una vez recuperada volvía al hogar familiar de sus hijos al pedírselo el acusado.

El detonante

En la madrugada del 3 de julio de 2024, y mientras la mujer se encontraba dormida junto a su hijo menor de cinco años en un colchón en el suelo del salón, el hombre entró en el domicilio y "sin motivo aparente" propinó patadas a la víctima. Cuando esta intentaba huir "le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un palo de una pala de obra", para, a continuación, decirle que quería matarla.

Después, el varón se dirigió a un espacio del salón donde guardaba herramientas y tomó "un rastrillo o escardillo". Le asestó con éste un golpe en el cuerpo a la mujer cuando intentaba salir a la calle. Durante este forcejeo le alcanzó uno de los muslos con los pinchos del mencionado utensilio.

La voz de alarma la dieron unos vecinos que pasaban por la zona. Avisaron a la Policía y la víctima fue trasladada a un centro hospitalario.

"Según el informe forense, el procesado, a pesar de sufrir enfermedad de esquizofrenia, es imputable", expresa la Fiscalía.

Solicitud de penas

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el varón tres años de prisión por el delito de maltrato habitual y 14 años y 11 meses por el de asesinato en grado de tentativa, con la concurrencia de las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

A su vez se solicita el abono de más de 27.700 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, el abogado de la defensa, José Duarte, solicitará por su parte la libre absolución del hombre.