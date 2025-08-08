Juan y Punto, cómico: “En Badajoz se sabe de humor porque entendemos el doble sentido”

Juan y punto, humorista pacense, vuelve a la su ciudad natal para actuar de manera gratuita en la plaza de Cervantes en el marco de actividades de La Ciudad Encendida. El espectáculo comenzará a las 22.00 horas de este sábado y tendrá una duración de aproximadamente una hora.

¿Cómo empezó su trayectoria en el mundo del humor?

Pues si te digo la verdad ni me acuerdo, empecé hace 26 años. Estaba estudiando Ingeniería cuando decidí participar en el Club de la Comedia y al final logre quedar finalista en el primer certamen. Y desde ahí me llamaron de Madrid para quedarme en Globomedia. Por aquel entonces éramos muy poquitos cómicos, así que fue adentrándome en las actuaciones que iban saliendo y al mismo tiempo creando tus propias historias.

¿Cuándo fue su primera actuación en Badajoz?

El 16 de abril de 1999, en la sala Guiñol. Después, mi carrera como cómico se consolidó en el Mercantil, que se convirtió en mi casa. Los monólogos que más he disfrutado han sido allí, me reí mucho, y mira que he hecho más de 3.000 actuaciones. Aunque también he actuado en muchos otros lugares de Badajoz, como el López de Ayala o la plaza de San Andrés.

¿Qué podrá disfrutar el espectador pacense en su espectáculo?

Intento ser humilde, mi objetivo es que la gente ría, se evada y participe, ese es el principal motivo por el que hago mi trabajo. Por otro lado, si tuviera que definir mi estilo diría que es un poquito bastante fresco y borde… Pero con cariño. Estoy seguro de que Badajoz entenderá mi humor, y por ello, vuelvo a la ciudad con muchas ganas. El público pacense es muy crítico, pero en el buen sentido, saben entender los dobles sentidos y las ironías.

¿Qué opina de la cultura en Badajoz?

Badajoz está llena de cultura y talento, pero falta que a quien corresponde de más oportunidades. Aquí hay artistas que en otros lugares serían grandes estrellas, pero que no reciben el espacio que merecen. Aunque se está mejorando, me gusta ver cómo surgen nuevos personajes y voces.

¿Tiene alguna anécdota especial en Badajoz?

La primera vez que actué fue mágica. Y la última también fue muy especial, porque estaba Oliver, un técnico de sonido muy conocido en Badajoz. Formábamos un trío creativo, Oliver con el sonido, Fernando Utrera con la música, y yo. Nos llamábamos 501.

¿Y sus proyectos futuros?

Tengo un proyecto importante que aún no puedo revelar… ¡los artistas somos así! Además, seguir trabajando en 501 y en nuevos monólogos, creando nuevas historias.