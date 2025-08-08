Nery Peniet, Miss Mundo Badajoz: "La pasarela me dio la seguridad que mi mente necesitaba"

Nerea Pérez, más conocida como Nery Peniet, representará a Badajoz en el certamen nacional de moda 'Miss World Spain' que se celebrará en los próximos meses. Su experiencia en el sector y los altos puestos conseguidos en otros concursos de belleza le han servido para hacerse con el título provincial de Miss Mundo Badajoz 2025.

Para la joven extremeña, representar a su provincia "es todo un orgullo". Sobre todo, para alguien que desde bien pequeña siempre se ha sentido atraída por el mundo del modelaje. "La moda, la belleza y este mundillo siempre han sido mi pasión. Hace ya mucho que los certámenes son mi estilo de vida", explica.

Su próxima cita con la moda le hizo recordar sus inicios. "Aunque me gustara, nunca me había planteado participar en un pase de modelos. Cómo mi antiguo yo, esa chica adolescente, con tantas inseguridades que tenía en su cabeza, iba a subirse a una pasarela. Era algo impensable", comenta. No obstante, el destino le tenía preparado otro camino. "No sé como, pero por casualidad de la vida, cuando tenía 14 o 15 años acabé de público en un concurso de belleza. Me entró la curiosidad y dije: ¿por qué no probar? Fue lo mejor que pude hacer. Para tú transmitir seguridad en la pasarela, tienes que sentirla. Yo no la tenía, y la propia pasarela me dio esa seguridad que mi mente necesitaba. Esa ayuda psicológica me hizo conectar al 100% con la moda", señala.

La trayectoria de la modelo ha ido en ascenso desde ese momento. Tras conseguir entrar en el top 10 nacional en representación de Extremadura en el certamen Miss Internacional Spain 2024, Nery está llevando a cabo una formación específica para "dar el máximo" en la cita que se avecina. Para ello se ha rodeado de grandes figuras, como su mentora Oricia Domínguez, Miss Universo Portugal 2021.

"Formarse es necesario. La mayoría de personas piensan que el mundo de la belleza y la moda se basa solamente en modelar, pero están muy equivocados. Hace tiempo que en los certámenes tenemos diversas pruebas de ámbitos muy distintos", explica. Deporte, autopeinado, automaquillaje, elección de vestimenta y entrevistas son algunas de ellas. Esta última es la que más tiene en consideración la representante pacense. "La oratoria es clave. Estos concursos buscan a alguien que, además de ser capaz de captar la atención en la pasarela, también pueda captarla hablando. Buscan una imagen que también pueda transmitir ideas y expresarse", comenta.

Sacrificio y dedicación

'Nery', para ser modelo, confiesa que tuvo que sacrificar una parte de Nerea, cuyas pasiones son la actuación y la música. A los 18 se mudó a Madrid para perseguir estas vocaciones, y con tan solo 19 años, sacó sus dos primeras canciones. En ese tiempo, su interés por el bienestar emocional también la inspiró a matricularse y graduarse en la carrera de psicología y a escribir y publicar su primer libro de autoayuda titulado 'La vida tiene el sentido que tú decidas ponerle', donde comparte experiencias personales.

Nery Peniet junto a varios ejemplares de su primer libro / Cedida

Ahora, tras unos años en los que se ha dedicado al 100% al modelaje, esa parte de Nerea está de vuelta. Y para celebrarlo, en las próximas semanas la dombenitense sacará otra canción. Además, su experiencia como modelo le ha abierto muchas puertas en el mundo de la actuación. "Ahora que he retomado el trabajo de actriz voy a encontrar lo idóneo para mí. No todos tenemos que acabar en una serie. Puedes ser productor de compañías de teatro, puedes dar clases, etc. Así podré compaginarlo con la moda", señala.

Su marca de ropa

Para el certamen, 'Nery' vestirá de 'Regina Collection', su propia marca de ropa, en la cual muchos de los atuendos son diseñados por ella misma. La representante pacense no niega sus ganas de hacerse con la corona, pero su objetivo a cumplir es el mismo de siempre: disfrutar de la experiencia y «seguir aprendiendo de los mejores».