El precio del alquiler de los locales vacíos de la calle Menacho de Badajoz bajan hasta un 50%

Cada vez es más difícil que los nuevos empresarios quieran alquilar un local en la calle Menacho y los arrendatarios son conscientes de ello. "El alquiler de los locales vacíos en la calle han bajado mucho, en algunos casos hasta 400 y 500 euros", reconocía Carmen Matador, gerente de la inmobiliaria Loft Sinergias. Un descenso en los precios que viene directamente ligado al detrimento que ha sufrido esta vía, que anteriormente era la artería comercial de la ciudad. "La calle ya no es lo que era, y a consecuencia de ello, los precios de los alquileres han bajado entre un 40% y 50%", comentaba Félix Retamar, presidente de la asociación de comerciantes de la calle Menacho.

Aun así, en algunos casos esa rebaja no es suficiente, sobre todo, cuando hablamos de establecimientos que con anterioridad habían pertenecido a grandes empresas como Inditex y la superficie de los mismos superan los 400 metros cuadrados y, por tanto, los precios suben. Esta situación provoca que nuevos empresarios con ganas de emprender se encuentren con muchos locales vacíos, pero con precios nada accesibles. En muchas ocasiones, esto ocurre porque los locales sin actividad pertenecen a grandes inversores inmobiliarios, no a propietarios particulares.

Ante esta situación, algunos de los trabajadores de esta calle plantean algunas soluciones: "Deberían poner una tasa a aquellos locales que permanezcan vacíos mucho tiempo, seguramente así alquilarían el local a un precio razonable", decía Álvaro, dependiente de la tienda Tertia Sensu.

La visión de los locales alquilados

El escenario en el que viven los comerciantes que ya están instalados en esta zona comercial es muy distinto. El descuento en las rentas de los locales sin vida, no se refleja en los que ya están funcionando. Esta es una de las quejas más frecuentes entre estos empresarios que en muchas ocasiones siguen teniendo los mismos alquileres.Aunque no existe una tendencia única, a algunos les han subido el precio, hay a quienes se lo han bajado y a los que se les mantiene igual que hace unos años.

Sin embargo, todos ellos están de acuerdo en que los alquileres deberían bajar y adaptarse a la situación real que vive la calle en la actualidad. La imagen que se ve en esta zona está muy lejos de parecerse a la que tenía hace 10 años, cuando vivieron lo que ellos denominan como "su época dorada".

Si dichos alquileres no bajan, asumen que podrán hacerle frente durante un tiempo limitado. Muchos de ellos plantean a medio o largo plazo la posibilidad de cerrar su tienda física y dedicarse íntegramente a la venta online. Creen que es más rentable vender desde casa y evitar pagar un alquiler tan elevado: "Vendo más gracias a mis directos en redes sociales que en la tienda física. Ahora me sale rentable, pero en unos años si la situación no mejora quien sabe si no terminaré cerrando", comentaba Remedios Zurita, dueña de la tienda Teté Plata.

Este importante gasto mensual se une a una serie de circunstancias ante la que se han tenido que ir adaptando los comerciantes a lo largo de su historia. Los negocios locales de la calle Menacho han luchado durante años para mantener abiertos sus establecimientos y no dejar que una de las vías más emblemáticas de la ciudad muera con ellos. En el transcurso de estos años, son muchos y variados los contratiempos a los que han tenido que hacer frente: el cierre temporal en la pandemia; el auge de las compras online; la baja afluencia de personas por la zona; su gran competidor, el centro comercial El Faro; y la escasez de aparcamientos libres. "La gente no viene porque tarda una hora en aparcar para acabar comprando una camiseta", admitía Zurita.