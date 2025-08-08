Profesionales de diversos ámbitos participarán en una jornada para abordar el suicidio en Badajoz

Profesionales del ámbito sanitario, educativo, de emergencias y académico participarán el 10 de septiembre en Badajoz en una jornada científica e institucional organizada por la Universidad de Extremadura (UEx) que abordará la prevención del suicidio desde una perspectiva integral.

Las I Jornadas 'Salud Mental y Prevención del Suicidio: un Compromiso Compartido desde el Ámbito Sanitario, Educativo y Comunitario' se desarrollarán en el campus de Badajoz coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Organizadas por el grupo de investigación Investigaciones Neuro-Psico-Sociales del Departamento de Psicología, estas jornadas científicas e institucionales tienen como finalidad visibilizar el suicidio como un problema de salud pública, fomentar el intercambio profesional y generar redes de colaboración para una intervención más efectiva desde todos los ámbitos sociales implicados.

El programa contempla la celebración de mesas temáticas, conferencias y espacios de diálogo interdisciplinar. El acto inaugural contará con la intervención de autoridades del ámbito sanitario, y dará paso a una primera mesa centrada en los planes de prevención del suicidio a nivel nacional, autonómico y local, con la participación del Servicio Extremeño de Salud y representantes de los planes municipales de Cáceres y Badajoz.

En la segunda mesa, se abordará el papel de los servicios de seguridad del Estado, con intervenciones de profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil especializados en salud mental ocupacional, intervención psicosocial y gestión de riesgos en sus respectivos cuerpos, ha informado la UEx en nota de prensa.

La jornada reunirá a profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la salud mental, la seguridad, la educación y la investigación, que aportarán su experiencia y conocimientos para abordar la prevención del suicidio de manera coordinada.

Entre ellos se encuentran el psiquiatra y coordinador de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital de Cáceres, Ignacio Torres Solís; el psicólogo clínico y responsable del Equipo de Intervención Psicosocial de la Policía Nacional, Javier Jiménez Pietropaolo; el teniente coronel psicólogo de la Guardia Civil en Extremadura Jesús Gonzalo Hernández y los directores de los Equipos de Trastornos Graves de Conducta de Cáceres y Badajoz, Francisco Javier Rosado y María José Prado, respectivamente.

También intervendrán investigadores de la Universidad de Extremadura, como la catedrática de Psicología Isabel Cuadrado Gordillo, el especialista en psicología de la salud Víctor María López Ramos y la experta en ciencias de la educación Rocío Yuste Tosina, quienes presentarán resultados preliminares de investigaciones en curso orientadas a la mejora de las estrategias de prevención.

Salud mental y educación: pilares de la prevención

Durante la tarde, las jornadas continuarán con una tercera mesa centrada en el ámbito educativo, con la participación de profesionales de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, de la Universidad de Extremadura y de los servicios de salud mental infanto-juvenil.

Esta sesión pondrá el foco en el papel crucial que juegan los centros escolares y universitarios en la detección precoz y el acompañamiento emocional de niños, adolescentes y jóvenes.

A continuación, tendrá lugar una cuarta mesa dedicada a la transferencia de resultados científicos, en la que investigadoras e investigadores del grupo Neuro-Psico-Sociales presentarán avances recientes en el estudio de factores de riesgo, regulación emocional, estrategias de afrontamiento y prevención en contextos clínicos, educativos y comunitarios.

La clausura institucional de las jornadas estará a cargo del director del Instituto Universitario de Investigación INPEx, el catedrático Manuel Montanero Fernández. Como cierre simbólico, la artista Chloé Bird ofrecerá una actuación musical, concebida como un espacio de homenaje y sensibilización desde el arte y la cultura.