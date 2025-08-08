Suceso
Un usuario provoca daños materiales en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
Desde el SES aseguran que el altercado no ha dejado heridos ni hubo agresiones físicas y personales
Altercado en el centro de salud de Ciudad Jardín. Un usuario provocó en el día de ayer varios daños materiales tras un ataque de ira por negarle unas recetas que este exigía al personal sanitario.
Se trata de un paciente del área de salud mental que exigía que le recetaran unos psicofármacos que desde el centro de salud aseguran que no le correspondían.
El suceso no ha dejado heridos ni agresiones físicas y personales, aunque si alteró el orden del centro con el destrozo de varios materiales y objetos de la recepción y sala de espera.
La Consejería de Salud de la Junta de Extremadura ha confirmado este suceso. También aclaran que "los daños materiales no fueron excesivos" y que, pasado el altercado, "la normalidad transcurrió en el centro sin incidentes".
