De Badajoz a la magia de Disney: la experiencia de Álvaro trabajando en París

Cientos de personas sueñan cada día con poder visitar DisneyLand París. Sin embargo, para el pacense Álvaro Díaz, es su día a día, desde que se mudó a París para poder trabajar allí.

¿Cómo comienza su historia? ¿Cómo acabo trabajando en Disney en París?

Hace un año estaba estudiando en Sevilla y vi una oferta en internet. Lo hablé con un amigo, y como hacían entrevistas en Sevilla, dijimos: “pues nos apuntamos, por probar”. Fuimos a la entrevista, nos cogieron y aquí estamos.

¿Qué requisitos le pedían para optar a trabajar con ellos?

Pues como mínimo saber desenvolverte en una conversación en francés o en inglés. Dependiendo del puesto se te exige más o menos nivel de idiomas, pero no necesitas un C1 para poder trabajar en Disney. Realmente, la entrevista la realicé en los tres idiomas (inglés, francés y español), lo hacen para ver cómo te desenvuelves.

¿Qué ha estudiado?

En el momento que hice la entrevista, estaba estudiando el máster de profesorado de francés. Pero anteriormente, estudié Traducción e Interpretación.

¿Cómo definiría trabajar en Disney?

Al principio todo parece muy irreal, la gente idealiza mucho Disney, pero debes mentalizarte de que es un trabajo y por lo cual requiere un esfuerzo y una responsabilidad… Aun así, está muy bien. A mí me gusta mi trabajo.

¿Cuál es exactamente su trabajo en Disney?

Trabajo en restauración, pero no en un restaurante, sino en puestos de comida por todo el parque. Me van cambiando cada día de ubicación, de compañeros y de lo que vendo. Así que no es monótono.

Volviendo a la magia de Disney y la idealización, ¿Se cansa de ver el parque todos los días o sigue siendo especial?

Tengo sentimientos encontrados. Las atracciones pueden cansar, pero la magia de Disney, el ambiente... eso no cansa. Sigue siendo como el primer día o incluso mejor.

¿Hay muchos españoles trabajando en Disney?

Este año menos que el pasado. En 2024 hubo más por los Juegos Olímpicos. Ahora hay más europeos y americanos. Eso sí este año he conocido a un compañero que es extremeño y otra chica, que también desciende de aquí, es medio extremeña.

¿Cómo es vivir en París comparado con Extremadura?

Es un cambio total. Las costumbres, los horarios, el clima… todo es distinto. Las tiendas cierran antes, la gente come antes. Aquí en París incluso en agosto hace frío; duermo con edredón.

¿Echa de menos Extremadura o Badajoz?

Echo de menos sobre todo a la familia. Como siempre he estudiado fuera, estoy acostumbrado a vivir lejos de casa, pero sí que me gustaría poder verlos más. Y la distancia a la que vivo, me lo impide en muchas ocasiones.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

Me dieron la beca de auxiliar de conversación en Reino Unido, así que me voy allí. Pero me gustaría volver a Disney cuando acabe, dejo la puerta entreabierta. Todo son etapas y nunca se sabe qué oportunidades pueden surgir. Pero sí, me gustaría volver.

¿Recomendaría trabajar en Disney a otras personas?

Sí, animaría a todo el mundo. Es una experiencia única. Conoces gente de todo el mundo. Pero también hay que tener claro que es un trabajo, no unas vacaciones. Pero sí, es un buen trabajo y el trato es muy agradable, cuando te vienes a trabajar aquí, te ofrecen opciones de alojamiento, yo vivo en la residencia que me propusieron.

¿Puede entrar al parque como visitante cuando no trabajas?

No libremente. Te dan ciertas entradas para poder entrar, pero como estás allí todo el día, muchas veces no te apetece quedarte más.

¿Tiene alguna anécdota de este periodo?

Sí, una vez un cliente me regaló un llavero con una frase de agradecimiento por haber tratado bien a su mujer. Fue un momento muy especial.

¿Con qué se queda de este año en Disney?

Con las amistades y todo lo que he aprendido. Hay una evolución personal muy grande: vienes solo, trabajas solo, vives solo… y eso te hace crecer.