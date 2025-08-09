Los bomberos sofocan tres incendios en las dos orillas del Guadiana a su paso por Badajoz

Los bomberos de Badajoz han sofocado en las últimas horas tres incendios en los dos márgenes del río Guadiana a su paso por el casco urbano. Dos de ellos se declararon minutos antes de las 15.00 horas y un tercero pasadas las 17.30.

Uno de los incidentes se produjo junto a los locales de ocio ubicados en la margen izquierda: "Ha sido en la zona de pastos que está entre el río y los bares", asegura Manuel Ricis, agente del parque de Bomberos de Badajoz.

Decenas de llamadas

Este incendio ha llamado la atención de muchos pacenses por la columna de humo que ha generado y por la cercanía a los pubs del paseo fluvial. "Hemos recibido muchas llamadas en la centralita", asegura el agente. Muchas de estas comunicaciones eran alertando porque creían que el fuego estaba afectado a los propios locales: "Dependiendo desde donde vieras el humo podía parecer que era en uno de los bares", afirma Ricis.

En realidad, la distancia que existía entre la zona afectada y los establecimientos de ocio era de, al menos, "15 metros". Eso sí, el agente señala que ha quemado dos palmeras que estaban próximas y ha generado "una imagen espectacular" a la vez que llamativa.

Este incendio ha calcinado una extensión de "unos 30 metros de largo por unos 8 o 10 de ancho. En total, unos 300 metros cuadrados", contabiliza Manuel Ricis, que ha participado en la extinción de este incendio. "Se ha apagado bien, no ha sido complicado", define. Para ello, se ha desplazado una autobomba con tres bomberos. También han estado presentes dos dotaciones de Policía Local para asegurar la zona y trazar un perímetro de seguridad en el caso de que fuera necesario.

Otros dos incendios

A la misma hora, pero al otro lado del río, se producía otro fuego de características similares: "Ha sido en la parte ajardinada junto a las escaleras que bajan del puente de la Autonomía". Para apagarlo han precisado la presencia de "una pick-up con dos bomberos".

Horas después, a las 17.30 horas, un nuevo incendio en esa misma zona ha vuelto a alertar al parque de bomberos. En esta ocasión a escasos metros de distancia de este fuego en la margen derecha: "Ha sido en el camino que va al canal de los Ayala, junto a la carretera de Cáceres", detalla Ricis. Estos dos incidentes han podido quemar "unos 50 metros cuadrados" por la rápida actuación de los efectivos.

Sospechas

Los bomberos tienen la sospecha de que los dos incendios en las inmediaciones del puente de la Autonomía han podido ser provocados: "Hay altas temperaturas, pero es muy complicado que salga ardiendo dos veces en la misma zona. No es normal", asevera Ricis.

Sin embargo, afirma que en el caso del incendio junto a los locales de ocio en el paseo fluvial un pequeño cristal pudo hacer efecto lupa. Habría que recordar que esa misma zona fue escenario de otro incendio el pasado martes.