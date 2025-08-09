¿Un McDonalds en el centro de Badajoz? Estos son los rumores para el local que dejará Sfera

Uno de los establecimientos que Sfera tiene en la avenida Enrique Segura Otaño cerrará dentro de una semana.

El enorme local, que ocupa una esquina junto a El Corte Inglés -concretamente, en el número 2- cerrará sus puertas definitivamente el sábado 16 de agosto. Así lo han confirmado a este diario fuentes de la compañía, que aseguran que los trabajadores lo saben desde hace tiempo.

Esta decisión obedece a una reorganización interna de la empresa, que mantiene sus puntos de venta de Enrique Segura Otaño, 5; Juan Carlos I y los córners que ocupan en las plantas de Hombre y Mujer del centro que El Corte Inglés tiene en la plaza Conquistadores.

La plantilla de la tienda que cierra sus puertas será reubicada en el resto de establecimientos, de tal manera que todos los trabajadores seguirán ligados en la cadena.

¿Quién llegará?

El local, bien ubicado y con mucho tránsito, queda ahora libre para acoger nuevos negocios.

Si bien desde Sfera aseguran no saber quiénes son sus sucesores, los "rumores de la calle" apuntan a que ya se sabe qué se instalará. El nombre que suena con más fuerza es el de una cadena de comida rápida: McDonalds.

Los comentarios parten de un supuesto anuncio que apareció en una valla publicitaria en la que se podía leer que un nuevo establecimiento con 'mcauto' llegaría a Badajoz. El cierre de Sfera y su ubicación convertirían en este local en el perfecto enclave para ello, puesto que los conductores podrían acceder por la entrada de Fernando Calzadilla hacia la calle Doctor Pedro Callejo y continuar por el empedrado que rodea al edificio. Así, terminarían saliendo de nuevo a Enrique Segura Otaño.

El establecimiento de Sfera que cerrará y el camino por el que odrían circular los conductores. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

La avenida, además, es una apuesta segura para este tipo de negocios. En la manzana siguiente está Burger King desde hace décadas. Su volumen de negocio era tal que tuvieron que ampliar sus instalaciones, pero no se mudaron de zona.

Esta apuesta está siendo muy celebrada en las redes sociales. Si bien todos imaginaban que McDonalds aterrizaría en una zona aún más céntrica de la ciudad -en los alrededores de la calle Menacho-, decenas de comentarios celebran la hipótesis de que esta cadena llegue a la avenida.