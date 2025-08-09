Una ruta recuerda la Matanza de Badajoz

Corría el año 1936 en Badajoz. Las tropas del General Yagüe, que provenía de Sevilla se acercaban cada vez más a la ciudad. Mientras, iban conquistando distintas poblaciones a lo largo de la provincia. Querían asaltar el territorio pacense como represalia y medio de adoctrinamiento hacia los campesinos extremeños que meses antes habían reivindicado el reparto de tierras y mejoras en las condiciones de la vida del campesinado. Una situación que el sector conservador, que apoyaba al lado franquista, aprovechó para vengarse.

La madrugada del 14 de agosto varios militares del ejército republicano traicionaron su ideología y comenzaron a apoyar al bando sublevado. Gracias a esta nueva incorporación el acceso a la ciudad fue muy sencillo, a través de la Puerta de Carros.

Sin embargo, una falta de comunicación en el bando azul que se había dividido para rodear y atacar la ciudad, acabó con una entrada más violenta a la ciudad, de la conocida como columna de la muerte. "Fue una batalla innecesaria, y por su culpa murió mucha gente. Si se hubieran comunicado bien, no habría hecho falta luchar para acceder a la ciudad, porque el General Yagüe ya estaba dentro", admitía Enrique González, historiador. Lo que sucedió a partir de entonces fue represión y violencia por todas las calles de Badajoz.

Para que el recuerdo de lo ocurrido en aquellos días se mantenga, la asociación extremeña de Comunicación Social organiza cada año una ruta por los lugares claves vinculados a esta matanza. Este año, la ruta tuvo lugar anoche. Los casi 50 asistentes visitaron la plaza de Adelardo López de Ayala (sede del antiguo Gobierno Militar), la plaza de España, la plaza de San Atón y los exteriores del palacio de congresos, donde se ubicaba anteriormente la antigua plaza de toros.

Durante el recorrido, Enrique González y José Manuel Rodríguez, profesores de secundaria e historiadores encargados de la visita narraban lo que aconteció en aquellos días, en los que se estiman que pudieron morir entre 1.400 y 4.000 personas. "Nunca sabremos cuántos fueron. Les arrancaban la ropa y si veían en su cuerpo marcas o signos de haber portado algún fusil, los mataban", resumía Calderón.

Sin embargo, no solo morían aquellos que pertenecían a las milicias, que trataban de defender la ciudad tras el abandono de muchos legionarios del bando rojo o ligadas a la política, también personas que nada tenían que ver con la guerra. "La gente ponía trapos blancos en sus puertas y ventanas para demostrar su rendición y que no tenían nada que ver con los republicanos, pero eran asesinados igual", cuenta.

El recuerdo popular afirma que algunas calles de Badajoz parecían "ríos de sangre", que corrían desde los cientos de cadáveres apilados, en lugares cercanos a donde se llevaban a cabo los fusilamientos. Entre las ubicaciones más importantes destacan la plaza de España (entonces denominada plaza de la Constitución), la plaza Alta (dónde se desarrollaron los últimos enfrentamientos), la plaza de toros y el cementerio Viejo. Estos dos últimos lugares fueron clave en los fusilamientos y dónde más población murió.

En la visita también se aprovechó la parada en la plaza de San Atón para contar historias de personajes importantes de la ciudad que intentaron escapar pero fueron atrapados en la frontera con Portugal, que por aquel entonces estaba de parte del bando sublevado, y los enviaban de vuelta a Badajoz para ser fusilados.

Por ejemplo, uno de los afectados fue Armengol Sampérez. "En aquellos momentos estaba preparando a varios atletas para competir en una competición en Barcelona. Esta era una reivindicación contra los Juegos Olímpicos que se desarrollaron ese año en Berlín y fueron controlados por los nazis", comentó el historiador, Enrique Calderón.

González y Rodríguez buscan con estas visitas anuales la concienciación de la población, para que sepan la realidad que miles de pacenses vivieron en la Matanza de Badajoz "Esto puede volver a ocurrir, nuestro objetivo es que si pasa, la excusa no sea, que no conocíamos se conocía lo que ocurrió en el pasado", resaltó Calderón.