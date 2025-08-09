Conductores y peatones eligen los «puntos negros» de Badajoz

Los datos estadísticos reflejan que Badajoz es una ciudad donde el índice de seguridad vial y de tráfico es bastante alto, según el Ayuntamiento de Badajoz. No obstante, ningún lugar está exento de accidentes. Y en la capital pacense, la mayoría de ellos suelen ocurrir en zonas concretas, aquellas donde ser peatón y conductor pasa a ser peligroso. Mala visibilidad, cruces, aglomeración de tráfico y peatones, trazados o señalizaciones en mal estado son algunos de los aspectos por las que los conductores y peatones que las transitan a diario las han elegido como los «puntos negros» de las calles de la ciudad.

El primero de ellos es una de las zonas más transitadas de Badajoz, el campus universitario, concretamente en torno a la facultad de Medicina. La presencia masiva de vehículos aparcados en ambos lados de la carretera e «incluso en la propia acera», junto al abundante tráfico provocado por la salida de estudiantes y usuarios del hospital Universitario de Badajoz, convierten este tramo en una zona «muy problemática para la circulación». Javier Sande, conductor de Tubasa, empresa que gestiona los autobuses urbanos, asegura que por la mañana «es un verdadero caos».

«El autobús es un vehículo grande y resulta imposible hacer los giros en ese espacio tan pequeño que dejan los coches. Hay días que llego tarde a las paradas porque me quedo atrapado», señala.

Otro lugar donde el espacio se vuelve muy reducido para estos vehículos es la avenida Ricardo Carapeto, que «suele ser un dolor de cabeza» para Sande. Este lamenta que la gran cantidad de coches en doble fila en ambos sentidos provoca que en reiteradas ocasiones la avenida se vuelva de un solo carril. «Y volvemos a lo mismo, el autobús no tiene las mismas dimensiones que los coches y hasta que nos dejan pasar puede transcurrir un cuarto de hora», comenta.

Además, los coches en doble fila «también se estacionan en las paradas de bus», no dejando acercarse a estos para soltar y recoger gente. «Les pido amablemente que se marchen. Y para sorpresa de nadie, no hacen caso e incluso se enfurecen. Yo no creo que el problema sean los puntos negros, el problema es que los conductores no tienen respeto», concluye.

Bordillos peligrosos

En la plaza Dragones Hernán Cortés es otro de los espacios en los que generan más problemas de tráfico para el transporte urbano. Alberto Ferreira, presidente de RadioTaxi, confiesa que su equipo «teme pasar por este lugar».

«El problema es el bordillo de filo vivo del nuevo carril bici, que ocupa un par de metros del carril bus-taxi. Cuando hay mucho tráfico, no podemos desviarnos lo suficiente de él y acaba en tragedia», lamenta. En este sentido, asegura que sabe «de cinco compañeros que han pinchado ambas ruedas derechas ahí», explica.

Carril bici en la plaza Dragones de Badajoz / La Crónica

Los cruces y glorietas también se convierten en puntos de riesgo cuando el tráfico es abundante. Pero el principal problema, para María Jesús Romero, profesora de la autoescuela LEO, no deriva de la peligrosidad y dificultad de estos. Lo achaca a las reglas de circulación: «Muchos pacenses no respetan las normas y eso provoca la mayoría de altercados. Salen de las rotondas desde el carril del medio sin tener preferencia, y al del carril exterior lo ponen en un aprieto. En los cruces pasa lo mismo, las líneas continuas son inexistentes», subraya.

La profesora destaca el cruce de la biblioteca pública del Estado ‘Bartolomé J. Gallardo’ con el Paseo Fluvial, donde existen dos carriles, uno para girar a la izquierda y otro para seguir de frente. «Este lugar le genera sudores fríos a los chicos», dice. A la hora de incorporarse a la circulación, los coches no respetan el carril por el que deben ir y ocupan ambos, «independientemente de su dirección», indica Romero. Para estos profesionales, la carretera de la Corte y el cruce de Fernando Calzadilla con la autopista son otros de los puntos de mucho riesgo por el abundante tráfico.

Tráfico en la calle Corte de Peleas de Badajoz a mediodía / Santi García

Casco Antiguo

Conductores y peatones señalan el Casco Antiguo como una de las zonas más peligrosas, ya que «la mínima posibilidad de encontrar aparcamiento» provoca que haya una «gran cantidad de vehículos circulando por sus calles». La que consideran como más peligrosa es la de San Blas: «Es bastante estrecha, por lo que los vehículos amplios ocupan parte del acerado, siendo esto un riesgo para los viandantes», comenta uno de los conductores de Tubasa que no quiso aportar su nombre.

Calle San Blas de Badajoz / La Crónica

Los pasos de peatones también generan situaciones peligrosas. Poca visibilidad, coches mal estacionados o los árboles provocan que haya veces «que cruzarlos sea como tirarse a la piscina», dice Marta Preciado, vecina de Badajoz. En uno de ellos, «entre el parque de Castelar y la Policía Nacional», ha sufrido varios percances: «Me han podido atropellar infinidad de veces porque los conductores no nos ven aparecer», señala esta vecina que cree que «con un poco de prudencia podríamos vivir más seguros».