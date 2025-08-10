Clima
43,1 grados: Badajoz es la localidad más calurosa de España este domingo
Cinco municipios extremeños más se cuelan en el ranking nacional
Los pacenses que hoy no hayan podido bañarse en una piscina o ponerse a cubierto bajo una máquina de aire acondicionado lo habrán pasado mal. Badajoz ha sido la ciudad más calurosa de España.
Cinco municipios extremeños figuran entre los diez más calurosos del país en la jornada de este domingo, 10 de agosto, con la capital pacense a la cabeza de todos ellos tras haber alcanzado una temperatura de 43,1 grados.
Junto a la ciudad de Badajoz, con datos actualizados a las 19.42 horas, también figuran en el listado Mérida, Badajoz Aeropuerto, Olivenza y Serradilla.
En detalle, Badajoz encabeza el listado de las diez localidades más calurosas de España, seguida de Torla-Odensa (Huesca) con 42,9grados, y Mérida y Fuentes de Andalucía (Sevilla), en ambos casos con 42,8 grados.
En el aeropuerto pacense se han alcanzado lo 42,4 grados, los 42 en Olivenza, la misma temperatura a la que se ha llegado en Tías (Las Palmas), y los 41,9 en el municipio cacereño de Serradilla.
Esta misma temperatura se ha registrado también en Carmona (Sevilla) y Fuente Palmera (Córdoba).
